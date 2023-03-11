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Хлора в питьевой воде больше, чем в бассейне — новый фейк в Белгородской области

11 марта 2023, 07:40
Фото: 1MI

Белгородцев пугают новым фейком: хлора в питьевой воде больше, чем в бассейне

Администрация Старооскольского горокруга сообщила, что с 11 марта увеличит содержание остаточного хлора в питьевой воде, но концентрация безопасна для здоровья. В Сети стали распространять информацию, что воду пить теперь нельзя.
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Фейк

11 марта ночью в официальной группе администрации Старооскольского городского округа появилась новость: в целях профилактики инфекционных заболеваний уровень содержания остаточного хлора в питьевой воде увеличится. По предписанию главного санитарного врача по муниципалитету Елены Катаевой, с 11 марта по 1 мая уровень содержания остаточного хлора повысят до 1,0 мг/дм3. Однако эта концентрация безопасна для здоровья.

Директор Старооскольского водоканала Игорь Терещенко уточнил, что обеззараживание воды происходит на насосных станциях. К потребителям она попадает в соответствии с нормативами: «Ситуацию держим на контроле, возможны лишь изменения запаха и вкуса воды».

Однако мимо этой новости не смогли пройти создатели фейков — в Сети сразу же стали распространять сообщения о том, что вода теперь непригодна для питья, так как хлора в ней больше, чем в бассейне. Также фейкомётчики запугали жителей белгородской области тем, что принимать ванну тоже опасно — испарениями хлора можно отравиться.

В администрации Старооскольского горокруга уточнили, что эти сообщения — ложь. Уровень содержания хлора не более 1,0 мг/ дм3 не может нанести вред здоровью.

#Татьяна Алексютина#Фейк#Фейковые новости#Старый Оскол#Хлор#Общество#Новости Старого Оскола#Белгородская область
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