Хлора в питьевой воде больше, чем в бассейне — новый фейк в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
11 марта ночью в официальной группе администрации Старооскольского городского округа появилась новость: в целях профилактики инфекционных заболеваний уровень содержания остаточного хлора в питьевой воде увеличится. По предписанию главного санитарного врача по муниципалитету Елены Катаевой, с 11 марта по 1 мая уровень содержания остаточного хлора повысят до 1,0 мг/дм3. Однако эта концентрация безопасна для здоровья.
Директор Старооскольского водоканала Игорь Терещенко уточнил, что обеззараживание воды происходит на насосных станциях. К потребителям она попадает в соответствии с нормативами: «Ситуацию держим на контроле, возможны лишь изменения запаха и вкуса воды».
Однако мимо этой новости не смогли пройти создатели фейков — в Сети сразу же стали распространять сообщения о том, что вода теперь непригодна для питья, так как хлора в ней больше, чем в бассейне. Также фейкомётчики запугали жителей белгородской области тем, что принимать ванну тоже опасно — испарениями хлора можно отравиться.
В администрации Старооскольского горокруга уточнили, что эти сообщения — ложь. Уровень содержания хлора не более 1,0 мг/ дм3 не может нанести вред здоровью.