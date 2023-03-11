Хлора в питьевой воде больше, чем в бассейне — новый фейк в Белгородской области

Однако мимо этой новости не смогли пройти создатели фейков — в Сети сразу же стали распространять сообщения о том, что вода теперь непригодна для питья, так как хлора в ней больше, чем в бассейне. Также фейкомётчики запугали жителей белгородской области тем, что принимать ванну тоже опасно — испарениями хлора можно отравиться.