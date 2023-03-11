Белгородцам предлагают найти пушистого друга на выставке

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Выставка-раздача собак проходит в Белгороде ежегодно и даже по нескольку раз в год. Так бездомные животные могут обрести семью, а белгородцы, мечтающие о собаке, воплотить мечту в жизнь. Очередная выставка пройдёт 8 апреля.
В Центральный парк Белгорода привезут бездомных собак. Все пушистики здоровы, привиты и полностью адаптированы для домашней жизни, уточняет мэрия. У кураторов можно будет узнать всё о характере понравившегося пса, особенностях и привычках. Если же хвостатый придётся вам по-душе, его можно будет забрать домой прямо с мероприятия.
Выставка будет работать в субботу с 11:00 до 15:00. Даже если вы не планируете обзаводиться питомцем, можно прийти семьёй в парк, поиграть с собаками, сфотографировать с ними и помочь большему числу людей узнать о мероприятии, что повысит шанс собачек стать домашними.
Весной прошлого года на выставке-раздаче «Пойдём домой» долгожданную семью обрела Кнопа, которую никто не хотел брать четыре года подряд. Собака уехала в квартиру в компанию кота.