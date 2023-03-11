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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Белгородцам предлагают найти пушистого друга на выставке

11 марта 2023, 14:05
Фото: Мэрия Белгорода
Выставка-раздача собак

Традиционная выставка-раздача собак пройдёт в Белгороде

Мероприятие состоится в Центральном парке культуры и отдыха им. Ленина 8 апреля. С выставки можно будет забрать домой понравившуюся собаку.

Выставка-раздача собак проходит в Белгороде ежегодно и даже по нескольку раз в год. Так бездомные животные могут обрести семью, а белгородцы, мечтающие о собаке, воплотить мечту в жизнь. Очередная выставка пройдёт 8 апреля.

В Центральный парк Белгорода привезут бездомных собак. Все пушистики здоровы, привиты и полностью адаптированы для домашней жизни, уточняет мэрия. У кураторов можно будет узнать всё о характере понравившегося пса, особенностях и привычках. Если же хвостатый придётся вам по-душе, его можно будет забрать домой прямо с мероприятия.

Выставка будет работать в субботу с 11:00 до 15:00. Даже если вы не планируете обзаводиться питомцем, можно прийти семьёй в парк, поиграть с собаками, сфотографировать с ними и помочь большему числу людей узнать о мероприятии, что повысит шанс собачек стать домашними.

Весной прошлого года на выставке-раздаче «Пойдём домой» долгожданную семью обрела Кнопа, которую никто не хотел брать четыре года подряд. Собака уехала в квартиру в компанию кота.

Выставка-раздача бездомных собак «Пойдём домой» прошла в Белгороде
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