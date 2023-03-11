Белгородцам предлагают найти пушистого друга на выставке

В Центральный парк Белгорода привезут бездомных собак. Все пушистики здоровы, привиты и полностью адаптированы для домашней жизни, уточняет мэрия. У кураторов можно будет узнать всё о характере понравившегося пса, особенностях и привычках. Если же хвостатый придётся вам по-душе, его можно будет забрать домой прямо с мероприятия.