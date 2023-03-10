Воронежская область примет на летний отдых порядка 300 юных белгородцев

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
В прямом эфире на областном телевидении губернатора области Вячеслава Гладкова часто спрашивали про летний отдых детей. После эфира глава Воронежской области Александр Гусев решил помочь в этой проблеме. Он предложил организовать отдых для 300 детей из приграничных районов в детских оздоровительных лагерях Воронежской области.
Много было вопросов про детский отдых. И вчера вечером, после эфира, пришла информация о том, что Александр Викторович Гусев, губернатор Воронежской области, принял решение помочь нам с организацией детского отдыха для детей из приграничных районов, и 300 белгородских детей примут детские оздоровительные лагеря в Воронежской области.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что вечером 9 марта на областном телевидении состоялся большой прямой эфир с участием Вячеслава Гладкова. Губернатор ответил на волнующие белгородцев вопросы. Всего их поступило около 1 200.