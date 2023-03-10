Воронежская область примет на летний отдых порядка 300 юных белгородцев

В прямом эфире на областном телевидении губернатора области Вячеслава Гладкова часто спрашивали про летний отдых детей. После эфира глава Воронежской области Александр Гусев решил помочь в этой проблеме. Он предложил организовать отдых для 300 детей из приграничных районов в детских оздоровительных лагерях Воронежской области.