Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:13

Published Сегодня, 04:13

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

Воронежская область примет на летний отдых порядка 300 юных белгородцев

10 марта 2023, 04:13
Фото: 1MI
Такое предложение от губернатора Воронежской области поступило после прямого эфира на областном телевидении с участием Вячеслава Гладкова. На отдых отправятся дети из приграничья, отметил глава региона.
Сюжет
СВО

В прямом эфире на областном телевидении губернатора области Вячеслава Гладкова часто спрашивали про летний отдых детей. После эфира глава Воронежской области Александр Гусев решил помочь в этой проблеме. Он предложил организовать отдых для 300 детей из приграничных районов в детских оздоровительных лагерях Воронежской области.

Много было вопросов про детский отдых. И вчера вечером, после эфира, пришла информация о том, что Александр Викторович Гусев, губернатор Воронежской области, принял решение помочь нам с организацией детского отдыха для детей из приграничных районов, и 300 белгородских детей примут детские оздоровительные лагеря в Воронежской области.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что вечером 9 марта на областном телевидении состоялся большой прямой эфир с участием Вячеслава Гладкова. Губернатор ответил на волнующие белгородцев вопросы. Всего их поступило около 1 200.

Дистант в белгородских школах продлили до конца учебного года
Узнать подробнее
Читайте также:
Для белгородских выпускников планируют облегчить сдачу экзаменовБудут ли белгородские поля проверять на наличие мин и неразорвавшихся снарядов?Вячеслав Гладков прокомментировал задержание экс-мэра Антона ИвановаПорядка 4% сирен не сработали во время проверки оповещения в Белгородской области
#Летний отдых#Лагерь#Детский лагерь#Общество#СВО#Дети из белгородского приграничья#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Александра Склярова
Подпишитесь
Дистант в белгородских школах продлили до конца учебного года
Вчера, 17:23
В белгородских сёлах создали группы в соцсетях для оповещения во время ЧС
Вчера, 18:12
Для белгородских выпускников планируют облегчить сдачу экзаменов
Вчера, 17:37
Стали известны критерии введения режима ЧС в сёлах Белгородской области
Вчера, 20:18
Вячеслав Гладков попросил белгородцев отпустить его в отпуск
Вчера, 20:55
Вячеслав Гладков прокомментировал задержание экс-мэра Антона Иванова
Вчера, 16:44