Видео с якобы проукраинской ДРГ на территории Курской области назвали постановочным

Как пояснили авторы канала, знак «Начало населённого пункта», на фоне которого позируют диверсанты, по российскому ГОСТу выглядит иначе. По краям у него должно быть чёрное окаймление. На видео этого нет. Кроме того, на видео в названии населённого пункта использована буква Ё, однако в названии на вывеске на самом деле используют Е.