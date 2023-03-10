Видео с якобы проукраинской ДРГ на территории Курской области назвали постановочным

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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В Сети распространяют недостоверную информацию о том, что в село Плёхово Сужданского района соседней Курской области якобы вошла проукраинская группа диверсантов и записала видеообращение. На самом деле этого не произошло, а подобными сообщениями лишь запугивают жителей региона.
Как пояснили авторы канала, знак «Начало населённого пункта», на фоне которого позируют диверсанты, по российскому ГОСТу выглядит иначе. По краям у него должно быть чёрное окаймление. На видео этого нет. Кроме того, на видео в названии населённого пункта использована буква Ё, однако в названии на вывеске на самом деле используют Е.
Ещё одним доказательством недостоверности информации стало и то, что в селе после 1 марта была плюсовая температура. Снег в населённом пункте уже растаял, однако на видео явно заметны сугробы.