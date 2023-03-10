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Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

Видео с якобы проукраинской ДРГ на территории Курской области назвали постановочным

10 марта 2023, 06:54
Фото: Telegram-канал «Война с фейками»
В Сети распространяют недостоверную информацию о том, что в Плёхово в приграничном Суджанском районе зашла ДРГ. Диверсанты записали видеообращение, однако в селе их на самом деле не было, пишет Telegram-канал «Война с фейками».
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Фейк

В Сети распространяют недостоверную информацию о том, что в село Плёхово Сужданского района соседней Курской области якобы вошла проукраинская группа диверсантов и записала видеообращение. На самом деле этого не произошло, а подобными сообщениями лишь запугивают жителей региона.

Как пояснили авторы канала, знак «Начало населённого пункта», на фоне которого позируют диверсанты, по российскому ГОСТу выглядит иначе. По краям у него должно быть чёрное окаймление. На видео этого нет. Кроме того, на видео в названии населённого пункта использована буква Ё, однако в названии на вывеске на самом деле используют Е.

Ещё одним доказательством недостоверности информации стало и то, что в селе после 1 марта была плюсовая температура. Снег в населённом пункте уже растаял, однако на видео явно заметны сугробы.

Фото: Telegram-канал «Война с фейками»
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#Наталья Корявых#Курская область#Фейк#Спецоперация#ДРГ#Диверсанты
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