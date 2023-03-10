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Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

В мэрии Белгорода не знают, сколько траурных венков им понадобится в этом году

10 марта 2023, 14:54
Фото: 1MI
На госзакупках появился контракт: мэрия Белгорода искала того, кто сможет в течение года поставлять ей траурные венки. Точное число которых неизвестно: как сообщили Бел.Ру в горадминистрации, покупать венки будут по мере необходимости.
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Память

Согласно документам закупки, требуются венки, по своему дизайну имитирующие иглы сосны. Оформление — стандартное: флорическая сетка, ножки для цветков, золотая лента с переплетением. Высота венка должна быть не менее 1,8 м, ширина — не менее 0,8 м.

При этом в документах госзакупки не прописано точное число венков и цели, для которых их закупают. Чтобы это выяснить, редакция Бел.Ру направила в пресс-службу горадминистрации запрос. Там нам ответили следующее:

Данная закупка была проведена администрацией города Белгорода для возложения венков во время памятных и траурных мероприятий — годовщина освобождения города, День памяти и скорби и так далее.

Что касается числа венков, то в мэрии не знают точно, сколько их понадобится — венки будут приобретаться по мере необходимости. Неиспользованные средства будут возвращены при этом в бюджет города.

Тем не менее, если верить ответу пресс-службы, стоимость одного венка — 3892 рублей. Таким образом, максимальное число венков, которое мэрия может купить — 21 штука.

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#Артем Черненко#Венки#Траур#Память#Мэрия#Общество#Эксклюзив#Госзакупки#Белгород
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