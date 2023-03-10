В мэрии Белгорода не знают, сколько траурных венков им понадобится в этом году

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Согласно документам закупки, требуются венки, по своему дизайну имитирующие иглы сосны. Оформление — стандартное: флорическая сетка, ножки для цветков, золотая лента с переплетением. Высота венка должна быть не менее 1,8 м, ширина — не менее 0,8 м.
При этом в документах госзакупки не прописано точное число венков и цели, для которых их закупают. Чтобы это выяснить, редакция Бел.Ру направила в пресс-службу горадминистрации запрос. Там нам ответили следующее:
Данная закупка была проведена администрацией города Белгорода для возложения венков во время памятных и траурных мероприятий — годовщина освобождения города, День памяти и скорби и так далее.
Что касается числа венков, то в мэрии не знают точно, сколько их понадобится — венки будут приобретаться по мере необходимости. Неиспользованные средства будут возвращены при этом в бюджет города.
Тем не менее, если верить ответу пресс-службы, стоимость одного венка — 3892 рублей. Таким образом, максимальное число венков, которое мэрия может купить — 21 штука.