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Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

В МЧС предупредили об обстреле населённого пункта под Белгородом

10 марта 2023, 12:46
Фото: Bel.ru

Село Ясные Зори в Белгородской области попало под обстрел

Село Ясные Зори попало под обстрел со стороны Украины. Жителей населённого пункта просят спуститься в укрытия. Это не первый обстрел села с начала СВО.
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Обстрел

Жителям села Ясные Зори Белгородского района днём 10 марта пришли СМС-уведомления с предупреждением об обстреле и просьбой спуститься в укрытие. Подробностей о последствиях не было.

Это не первый обстрел населённого пункта с начала СВО. 18 декабря под огонь попало здание птицефабрики «Ясные Зори». В результате обстрела погиб работник фабрики. Мужчина приехал из Тамбова.

Всего за тот день в Белгородском районе и Белгороде повреждения получили 75 жилых и промышленных построек, около 40 автомобилей.

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#Ольга Аксёнова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Смс#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Белгородский район#Ясные зори
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