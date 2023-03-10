В МЧС предупредили об обстреле населённого пункта под Белгородом

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Жителям села Ясные Зори Белгородского района днём 10 марта пришли СМС-уведомления с предупреждением об обстреле и просьбой спуститься в укрытие. Подробностей о последствиях не было.
Это не первый обстрел населённого пункта с начала СВО. 18 декабря под огонь попало здание птицефабрики «Ясные Зори». В результате обстрела погиб работник фабрики. Мужчина приехал из Тамбова.
Всего за тот день в Белгородском районе и Белгороде повреждения получили 75 жилых и промышленных построек, около 40 автомобилей.