В кормовой компании ЭФКО сменился директор

Напомним, что недавно ЭФКО выплатила штраф за превышение вредных веществ в сбрасываемых водах. А до этого местная жительница отсудила у филиала компании 418 тыс. рублей за травму на производстве. Женщина увидела застрявшую упаковку йогурта и решила её отодвинуть, в этот момент механизмы конвейера зацепились за куртку, а затем зажали руку. Травма оказалась лёгкой.