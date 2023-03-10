В кормовой компании ЭФКО сменился директор

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 2 марта 2023 года в Алексеевском соевом комбинате назначили нового директора - Алексея Стопычева.
Стоит отметить, что ООО «Алексеевский соевый комбинат» был зарегистрирован в 2012 году. Головная компания — АО «ЭФКО Продукты питания» (компании принадлежит 100% доли уставного капитала с 2016 года). Комбинат занимается производством готовых кормов для животных, содержащихся на фермах.
По итогам 2021 года выручка компании превысила 22 млрд рублей, а сумма чистой прибыли — 194 млн рублей, чистые активы составили 800 млн рублей.
Напомним, что недавно ЭФКО выплатила штраф за превышение вредных веществ в сбрасываемых водах. А до этого местная жительница отсудила у филиала компании 418 тыс. рублей за травму на производстве. Женщина увидела застрявшую упаковку йогурта и решила её отодвинуть, в этот момент механизмы конвейера зацепились за куртку, а затем зажали руку. Травма оказалась лёгкой.