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В Белгородской области за год зафиксировали больше ДТП с участием военных

10 марта 2023, 09:29
Фото: 1MI
За минувший год в Белгородской области увеличилось количество аварий с участием военнослужащих, в том числе со смертельным исходом или с тяжким вредом здоровью, пишет «Коммерсантъ». ДТП стало больше не только в Белгородской, но и Курской и Воронежской областях — в регионах, близких к зоне СВО.

Количество ДТП с участием военнослужащих в Белгородской области за прошлый год увеличилось. По данным издания, чаще всего военные попадали в аварии на своих автомобилях, но также фиксировали происшествия с участием ведомственных машин.

Число таких ДТП увеличилось в областях, прилегающих к зоне СВО. Так, Курский и Воронежский гарнизонные военные суды почти за год рассмотрели 19 дел о нарушениях ПДД, повлёкших тяжкий вред здоровью или гибель человека. Всего вынесли 12 приговоров, восемь из них приходятся на Белгородскую и Курскую области, четыре — на Воронежскую. В среднем таких дел стало в 1,5-2 раза больше, чем в предыдущие годы. Среди опубликованных — те приговоры, которые касаются ДТП с использованием личного транспорта.

Увеличению статистики подобных ДТП могли поспособствовать рост числа войск в приграничье и нарушение ПДД водителями. Власти уже начали привлекать военную автоинспекцию для контроля ситуации на дорогах. Ранее Вячеслав Гладков попросил глав муниципалитетов и сотрудников ГИБДД раз в две недели проводить совещания с военной полицией.

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#Ольга Аксёнова#Происшествия#Спецоперация#Белгородская область#Курская область#Воронежская область
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