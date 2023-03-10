В Белгородской области за год зафиксировали больше ДТП с участием военных

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Количество ДТП с участием военнослужащих в Белгородской области за прошлый год увеличилось. По данным издания, чаще всего военные попадали в аварии на своих автомобилях, но также фиксировали происшествия с участием ведомственных машин.
Число таких ДТП увеличилось в областях, прилегающих к зоне СВО. Так, Курский и Воронежский гарнизонные военные суды почти за год рассмотрели 19 дел о нарушениях ПДД, повлёкших тяжкий вред здоровью или гибель человека. Всего вынесли 12 приговоров, восемь из них приходятся на Белгородскую и Курскую области, четыре — на Воронежскую. В среднем таких дел стало в 1,5-2 раза больше, чем в предыдущие годы. Среди опубликованных — те приговоры, которые касаются ДТП с использованием личного транспорта.
Увеличению статистики подобных ДТП могли поспособствовать рост числа войск в приграничье и нарушение ПДД водителями. Власти уже начали привлекать военную автоинспекцию для контроля ситуации на дорогах. Ранее Вячеслав Гладков попросил глав муниципалитетов и сотрудников ГИБДД раз в две недели проводить совещания с военной полицией.