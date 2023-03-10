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Published Сегодня, 05:45

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В Белгородской области попробуют вытащить затонувший во время ВОВ танк Т-34

10 марта 2023, 05:45
Фото: 1MI
Затонувший в Чернянском районе танк попробуют вытащить на сушу, пообещал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Память

Во время большого прямого эфира, который состоялся на областном телевидении вечером 9 марта, глава региона Вячеслав Гладков ответил на необычный вопрос белгородца. Мужчина сообщил, что в 1943 году в поселке Красный Остров Чернянского района затонул танк Т-34, с тех пор танк никак не могут достать. Он попросил вытащить танк к 80-летию Курской битвы, потому что «это всё-таки раритет, наша память».

Вячеславу Гладкову такая идея понравилась, власти постараются помочь вытащить танк на сушу.

Неожиданный вопрос. Давайте попробуем. После окончания эфира дам поручение Владимиру Базарову, он отвечает за строительный блок, а тут, скорее всего, требуется тяжёлая техника. Поможем со стороны правительства, идея очень хорошая. Если танк действительно находится на месте, вытащим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
К 80-летию Курской битвы в двух регионах откроют новый военно-исторический маршрут
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#Александра Склярова#Затонувший танк#Курская битва#Культура#Память#Белгородская область#Чернянский район#Вячеслав Гладков
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