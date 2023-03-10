В Белгородской области попробуют вытащить затонувший во время ВОВ танк Т-34

Во время большого прямого эфира, который состоялся на областном телевидении вечером 9 марта, глава региона Вячеслав Гладков ответил на необычный вопрос белгородца. Мужчина сообщил, что в 1943 году в поселке Красный Остров Чернянского района затонул танк Т-34, с тех пор танк никак не могут достать. Он попросил вытащить танк к 80-летию Курской битвы, потому что «это всё-таки раритет, наша память».