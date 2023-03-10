В Белгородской области автомобилистка врезалась в дерево. Погиб её пассажир

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
9 марта в Старооскольском горокруге на дороге «шоссе Красные кусты» произошла смертельная авария. 45-летняя женщина за рулём ВАЗа не справилась с управлением. Машина въехала в дерево. Автомобилистка пострадала. Её 56-летний пассажир погиб.
Ещё одно ДТП накануне зарегистрировали в селе Кустовое Яковлевского округа. Водитель отечественного авто превысил скорость и врезался опору в ЛЭП. 49-летнего мужчину с травмами госпитализировали.
В Красногвардейском районе на трассе Казацкое — Марьевка — Прилепы 52-летний водитель «Лады» не справился с управлением и съехал в кювет. Пострадали в аварии сам автомобилист и его 48-летняя пассажирка.
В Белгороде 65-летний водитель «Газели» наехал на 47-летнего мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу. Пешеход получил травмы.