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В Белгородской области автомобилистка врезалась в дерево. Погиб её пассажир

10 марта 2023, 10:28
Фото: 1MI
В Старооскольском горокруге женщина не справилась с управлением и въехала в дерево. Она получила травмы, а её пассажир скончался. О ДТП сообщили в региональном УМВД.

9 марта в Старооскольском горокруге на дороге «шоссе Красные кусты» произошла смертельная авария. 45-летняя женщина за рулём ВАЗа не справилась с управлением. Машина въехала в дерево. Автомобилистка пострадала. Её 56-летний пассажир погиб.

Ещё одно ДТП накануне зарегистрировали в селе Кустовое Яковлевского округа. Водитель отечественного авто превысил скорость и врезался опору в ЛЭП. 49-летнего мужчину с травмами госпитализировали.

В Красногвардейском районе на трассе Казацкое — Марьевка — Прилепы 52-летний водитель «Лады» не справился с управлением и съехал в кювет. Пострадали в аварии сам автомобилист и его 48-летняя пассажирка.

В Белгороде 65-летний водитель «Газели» наехал на 47-летнего мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу. Пешеход получил травмы.

В ДТП под Белгородом погибла 78-летняя женщина
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#Происшествия#Смертельное ДТП#Белгородская область#Авария#Машины#Водители#Наталья Корявых
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