В Белгороде перенесли концерт очередного исполнителя

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Концерт Артура Пирожкова в «Белгород-Арене», запланированный на 16 марта, переносится на неопределённый срок. Новая дата выступления артиста неизвестна, однако предполагается, что оно состоится осенью.
В феврале стало известно, что в Белгороде отменили концерт NILETTO. Причём до этого выступление исполнителя неоднократно переносили. В пресс-службе «Белгород-Арены» горожанам сообщили, что деньги, потраченные на билеты, можно вернуть.
В мае отменили выступление Гарика Сукачёва. Шоу планировали провести 7 июня. До этого Сукачёв собирался выступить перед белгородцами 25 марта.