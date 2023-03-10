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Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

В Белгороде перенесли концерт очередного исполнителя

10 марта 2023, 13:18
Фото: 1MI
Концерт Артура Пирожкова, запланированный на 16 марта, не состоится. Новую дату выступления пока не называли, но, предположительно, оно состоится осенью, сообщили в Telegram-канале «Белгород-Арены».

Концерт Артура Пирожкова в «Белгород-Арене», запланированный на 16 марта, переносится на неопределённый срок. Новая дата выступления артиста неизвестна, однако предполагается, что оно состоится осенью.

В феврале стало известно, что в Белгороде отменили концерт NILETTO. Причём до этого выступление исполнителя неоднократно переносили. В пресс-службе «Белгород-Арены» горожанам сообщили, что деньги, потраченные на билеты, можно вернуть.

В мае отменили выступление Гарика Сукачёва. Шоу планировали провести 7 июня. До этого Сукачёв собирался выступить перед белгородцами 25 марта.

В Белгороде отменили концерт ещё одного исполнителя
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