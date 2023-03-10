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Published Сегодня, 06:32

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Updated Сегодня, 06:34

В Белгороде ищут женщину с возможной потерей памяти

10 марта 2023, 06:32
Фото: группа «Лиза Алерт» ВК
Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшую без вести 76-летнюю пенсионерку. В ориентировке, опубликованной в группе ПСО, сообщается, что женщина может страдать потерей памяти.

В Белгороде 9 марта ушла из дома и не вернулась 76-летняя Свиридова (Матвеева) Валентина Ивановна. Из ориентировки следует, что женщина нуждается в медицинской помощи и может страдать потерей памяти.

Приметы белгородки: сильно сутулится, рост 155 см, телосложение нормальное, волосы русые с сединой. Была одета в чёрный свитер, красный свитер, тёмную юбку с белым узором, красный шарф, синюю шапку и чёрные сапоги.

Сообщить информацию о пропавшей можно по номеру телефона горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.

В Белгородской области тем временем продолжаются поиски пропавшего без вести 19 февраля мужчины.

Фото: группа «Лиза Алерт» ВК
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#Ольга Аксёнова#Пропавшая женщина#Потеря памяти#Пенсионерка#Поиск#Лиза Алерт#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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