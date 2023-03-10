«Уральская Сталь» работает над развитием промышленного туризма в Оренбургской области

Денис Сафин отметил, что на данный момент работе над развитием промышленного туризма металлургический холдинг уделяет много внимания. Туристическая индустрия в перспективе способна привести к появлению новых рабочих мест в смежных областях на территории тех субъектов, в которых расположены предприятия холдинга. Так, обновление в итоге коснется транспортной отрасли или сферы услуг, а увеличивающееся количество туристов позволит качественно развиваться социальной инфраструктуре.