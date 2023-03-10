«Уральская Сталь» работает над развитием промышленного туризма в Оренбургской области

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Он пообещал, что благодаря развитию промышленного туризма предприятия холдинга не только смогут соответствовать нормам инновационного облика отечественного промышленного сектора, но и будут способствовать появлению уникальных возможностей для профориентации молодых специалистов. Об этом пишет издание 56orb.ru.
АО «Уральская Сталь» и АО «Загорский трубный завод» (ЗТЗ) включены в состав интегрированного металлургического холдинга под управлением Дениса Сафина. Оба предприятия стабильно внедряют в свою деятельность программы промышленного туризма: организация экскурсий для изучения нюансов работы на производстве дает возможность познакомить с работой металлургов как школьников, так и действующих специалистов.
АО «Уральская Сталь» – металлургический комбинат полного цикла, расположенный в городе Новотроицке Оренбургской области, который на данный момент разрабатывает самые актуальные экскурсионные и туристические программы. Помимо информации об истории комбината и его современных задачах, каждый посетитель предприятия может принять участие в технологическом процессе плавки стали, проката металла и получить презент на память.
Маршрут был составлен в ходе запуска II Всероссийского акселератора по промышленному туризму, который реализует Агентство стратегических инициатив (АСИ) при участии Минпромторга России.
Цели данного федпроекта - формирование положительного имиджа промышленных предприятий и наращивание количества экскурсионных мероприятий для развития туризма среди россиян.
Денис Сафин озвучил мнение, что такие экскурсии окажут большое влияние на российскую молодежь в выборе своего профессионального пути. Комбинат воплощает в жизнь программу развития территорий присутствия, создавая все больше рабочих мест.
«Уральская Сталь» запустила ряд образовательных программ в рамках своего сотрудничества с учреждениями среднего и высшего профессионального образования.
Денис Сафин отметил, что на данный момент работе над развитием промышленного туризма металлургический холдинг уделяет много внимания. Туристическая индустрия в перспективе способна привести к появлению новых рабочих мест в смежных областях на территории тех субъектов, в которых расположены предприятия холдинга. Так, обновление в итоге коснется транспортной отрасли или сферы услуг, а увеличивающееся количество туристов позволит качественно развиваться социальной инфраструктуре.