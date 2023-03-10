У владельца помещений в спортшколе «Спартак» в Белгороде их выкупят принудительно

Напомним, ранее стало известно, что в сентябре текущего года на базе спортивной школы «Спартак» запланировано открытие отделения адаптивного спорта по оздоровительному плаванию для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. При этом данное учреждение нужно отремонтировать или существенно обновить.