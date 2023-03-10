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У владельца помещений в спортшколе «Спартак» в Белгороде их выкупят принудительно

10 марта 2023, 12:11
Фото: 1MI
В суд обратилась мэрия областного центра. Недвижимость компании проспект ПКФ «Аскон» на проспекте Б. Хмельницкого, 58 изымут путём выкупа. Решение суда может быть обжаловано.
Сюжет
Суд

Администрация Белгорода обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме ПКФ «Аскон». Городские власти потребовали изъять нежилые помещения для муниципальных нужд путём выкупа недвижимости, которое принадлежит на праве собственности ПКФ «Аскон».

Речь идёт о двух нежилых помещениях площадью 267,2 кв. м. и 4738,5 кв. м. по адресу проспект Б. Хмельницкого, 58. Выкупная стоимость — 2,2 и 17,3 млн рублей соответственно.

Также мэрия потребовала прекратить право собственности ПКФ «Аскон» на данные объекты и признать его за горадминистрацией. Суд требования мэрии удовлетворил.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.

Напомним, ранее стало известно, что в сентябре текущего года на базе спортивной школы «Спартак» запланировано открытие отделения адаптивного спорта по оздоровительному плаванию для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. При этом данное учреждение нужно отремонтировать или существенно обновить.

В спортшколе «Спартак» в Белгороде откроют отделение по плаванию для детей с ОВЗ
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#Кристина Семенчук#Спартак#Школа#Помещение#Суд#Мэрия белгорода#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород
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