У владельца помещений в спортшколе «Спартак» в Белгороде их выкупят принудительно

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Администрация Белгорода обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме ПКФ «Аскон». Городские власти потребовали изъять нежилые помещения для муниципальных нужд путём выкупа недвижимости, которое принадлежит на праве собственности ПКФ «Аскон».
Речь идёт о двух нежилых помещениях площадью 267,2 кв. м. и 4738,5 кв. м. по адресу проспект Б. Хмельницкого, 58. Выкупная стоимость — 2,2 и 17,3 млн рублей соответственно.
Также мэрия потребовала прекратить право собственности ПКФ «Аскон» на данные объекты и признать его за горадминистрацией. Суд требования мэрии удовлетворил.
Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.
Напомним, ранее стало известно, что в сентябре текущего года на базе спортивной школы «Спартак» запланировано открытие отделения адаптивного спорта по оздоровительному плаванию для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. При этом данное учреждение нужно отремонтировать или существенно обновить.