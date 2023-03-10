Топ-10 фильмов, которые смотрели белгородцы в феврале

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
По информации источника, лидером по просмотрам в белгородских кинотеатрах в феврале вновь стал «Чебурашка». За прошлый месяц фильм собрал 5,4 млн рублей. Его посмотрели 22 121 человек — в среднем 18 на один сеанс.
На втором месте идёт кинолента об офицере Красной армии «Праведник», которая собрала 3,7 млн рублей. Её посетили 14 624 зрителя.
Третье место заняла комедия «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия». Новая часть знаменитой комедийной франшизы «Квартета И» принесла за месяц 2,2 млн рублей. Киноленту посмотрели 2826 человек — в среднем по 10 за один сеанс.
На четвёртом месте с отметкой 18+ фильм 2023 года «Непослушная». Эротическую драму в феврале посетили 5948 белгородцев. Сборы превысили 1,8 млн рублей.
Замыкает пятёрку лидеров комедия «Свободные отношения». Кинолента режиссёра Дмитрия Невзорова собрала 1,5 млн рублей. Её оценили чуть больше 5000 белгородских зрителей.
На шестом месте комедия «Быть». Историю о молодом рэпере посмотрели 4236 зрителей на 1,1 млн рублей.
Седьмое место заняла короткометражная мелодрама 2022 года «Три добрых дела». Кинолента заработала 1 млн рублей. Её посмотрели 2778 зрителей.
Восьмое место занял мультфильм «Изумительный Морис» (сборы — 988 тысяч рублей), а девятое место — семейная комедия «Папы против мам» (сборы — 826 тысяч рублей).
На последнем месте топ-10 мультфильм «Снежная королева. Разморозка». Кинолента собрала 718 тысяч рублей. Её оценили чуть больше 3000 белгородских зрителей.