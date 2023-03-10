Студенты помогут высаживать цветы на клумбах Белгорода

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
По словам Елены Семенковой, состав Белгорблагоустройства по озеленению города не так велик — рабочих рук постоянно не хватает. По этой причине в этом году к помощи планируют привлечь студентов профильных колледжей, которые хотят проходить практику в городе.
Может быть, кто-то и останется работать в Белгороблагоустройстве. Город не хочет терять цветочное убранство, нужно его сохранить и модернизировать, продлить декоративность с ранней весны до поздней осени.
Елена Семенкова
Напомним, что в ведомстве БГБ в этом году находятся 46 клумб — это порядка 21 тыс. кв. метров, или же 2,1 гектара. Для сравнения, Красная площадь занимает собой 2,5 гектара: объём работ предстоит действительно большой.