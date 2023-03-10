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Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

Студенты помогут высаживать цветы на клумбах Белгорода

10 марта 2023, 14:57
Фото: 1MI
Как рассказала главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова, сотрудникам Белгорблагоустройства нужна помощь в высадке цветов: для этих целей к работам могут привлечь студентов.
Сюжет
Цветы

По словам Елены Семенковой, состав Белгорблагоустройства по озеленению города не так велик — рабочих рук постоянно не хватает. По этой причине в этом году к помощи планируют привлечь студентов профильных колледжей, которые хотят проходить практику в городе.

Может быть, кто-то и останется работать в Белгороблагоустройстве. Город не хочет терять цветочное убранство, нужно его сохранить и модернизировать, продлить декоративность с ранней весны до поздней осени. 
Елена Семенкова 

Напомним, что в ведомстве БГБ в этом году находятся 46 клумб — это порядка 21 тыс. кв. метров, или же 2,1 гектара. Для сравнения, Красная площадь занимает собой 2,5 гектара: объём работ предстоит действительно большой.

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#Артем Черненко#Цветы#Клумбы#Студенты#Практика#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Елена Семенкова
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