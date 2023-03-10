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Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Строительная компания ДСК подала в суд на мэрию Белгорода

10 марта 2023, 12:18
Фото: 1MI
Дело появилось на сайте Арбитражного суда области. Причина иска пока неизвестна.

6 марта 2023 года АО «Домостроительная компания» подало исковое заявление к администрации Белгорода в Арбитражный суд области. Подробности судебного разбирательства пока неизвестны. 

Напомним, что компания ДСК зарегистрирована в Белгороде. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий. 9 января Максим Егоров стал единоличным владельцем компании. Ранее у организации было ещё три совладельца.

Напомним, что в сентябре 2022 года местная жительница отсудила у ДСК 240 тыс. рублей за нарушение сроков по договору. Женщине должны были передать объект долевого строительства в течение полугода с момента ввода дома в эксплуатацию.

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#Алина Харина#Строительная компания#Администрация Белгорода#Иск#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Белгородский бизнес
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