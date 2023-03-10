Строительная компания ДСК подала в суд на мэрию Белгорода

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
6 марта 2023 года АО «Домостроительная компания» подало исковое заявление к администрации Белгорода в Арбитражный суд области. Подробности судебного разбирательства пока неизвестны.
Напомним, что компания ДСК зарегистрирована в Белгороде. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий. 9 января Максим Егоров стал единоличным владельцем компании. Ранее у организации было ещё три совладельца.
Напомним, что в сентябре 2022 года местная жительница отсудила у ДСК 240 тыс. рублей за нарушение сроков по договору. Женщине должны были передать объект долевого строительства в течение полугода с момента ввода дома в эксплуатацию.