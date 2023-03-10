Стойленцы поучаствовали в спортивном празднике «Лыжня зовет»

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Спортсмены разбились на сборные, в которые вошли члены семей сотрудников и коллеги по цеху. Команды соревновались в гонках на ватрушках, эстафете на одной лыже, беге на лыжах на дистанцию и с передачей эстафетной палочки.
В итоге первое место завоевала команда «Победа», которую представляли сотрудники цеха хвостового хозяйства. На втором месте оказалась команда цеха железнодорожного транспорта «Три звезды и Миша», на третьем месте — сборная «К 2» с участием работников дренажной шахты и цеха автоматизации и метрологии.
Победителям вручили дипломы и подарочные сертификаты в магазин товаров для дома и сада. В завершение спортивного праздника желающие смогли покататься на лыжах, которые организаторы предоставляли бесплатно.
«Лыжня зовет» — первый в 2023 году семейный спортивный праздник. Всего в этом году на предприятии проведут пять крупных спортивно-массовых мероприятий для работников и членов их семей.
В течение года стойленцы участвуют также в различных спортивных соревнованиях и турнирах. В феврале любители подледного лова уже поучаствовали в фестивале зимней рыбалки.