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Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Стойленцы поучаствовали в спортивном празднике «Лыжня зовет»

10 марта 2023, 09:49
Фото: Федор Колыхалов
Работники Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) завершили зимний спортивный сезон традиционным семейным праздником «Лыжня зовет». В мероприятии поучаствовали более 50 стойленцев вместе с семьями.

Спортсмены разбились на сборные, в которые вошли члены семей сотрудников и коллеги по цеху. Команды соревновались в гонках на ватрушках, эстафете на одной лыже, беге на лыжах на дистанцию и с передачей эстафетной палочки.

В итоге первое место завоевала команда «Победа», которую представляли сотрудники цеха хвостового хозяйства. На втором месте оказалась команда цеха железнодорожного транспорта «Три звезды и Миша», на третьем месте — сборная «К 2» с участием работников дренажной шахты и цеха автоматизации и метрологии.

Фото: Федор Колыхалов

Победителям вручили дипломы и подарочные сертификаты в магазин товаров для дома и сада. В завершение спортивного праздника желающие смогли покататься на лыжах, которые организаторы предоставляли бесплатно.

«Лыжня зовет» — первый в 2023 году семейный спортивный праздник. Всего в этом году на предприятии проведут пять крупных спортивно-массовых мероприятий для работников и членов их семей.

В течение года стойленцы участвуют также в различных спортивных соревнованиях и турнирах. В феврале любители подледного лова уже поучаствовали в фестивале зимней рыбалки.

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#Сгок#Стойленский ГОК#Стойленский горно-обогатительный комбинат#Общество#Белгородская область
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