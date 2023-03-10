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Published Сегодня, 12:32

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Updated Сегодня, 12:34

Стоимость хранения авиатоплива в неработающем аэропорту установили в Белгороде

10 марта 2023, 12:32
Фото: официальный сайт аэропорта в Белгороде
Цены определило региональное управление по госрегулированию цен и тарифов. Тарифы актуальны для ТЗК «Планета», следует из приказа. Тем временем сам аэропорт не работает уже больше года.

Региональное управление по государственному регулированию цен и тарифов установило стоимость услуг по заправке воздушных судов авиационным топливом и услуг по его хранению в аэропорту Белгорода для ООО «ТЗК „Планета“». 

Согласно документу, заправка авиатопливом для российских потребителей составляет 1459,62 рубля за тонну без НДС. Его хранение в аэропорту обойдётся в 193,76 рубля за тонну.

ООО «ТЗК „Планета“ — авиатопливный оператор. Компания с 2021 года поставляла авиационное топливо для самолётов в белгородском аэропорту.

Тем временем сам аэропорт не работает уже больше года. Несмотря на это он продолжает вести свою деятельность. Недавно, например, стало известно о поиске подрядчика для ремонта эскалатора. Помимо этого, аэропорт закупал бронежилеты и бронеодежду.

Белгородский аэропорт ограничивал свободную конкуренцию по заправкам
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#Ольга Аксёнова#Аэропорт#ТЗК "Планета"#Тарифы#Авиатопливо#Экономика#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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