Стоимость хранения авиатоплива в неработающем аэропорту установили в Белгороде

Тем временем сам аэропорт не работает уже больше года. Несмотря на это он продолжает вести свою деятельность. Недавно, например, стало известно о поиске подрядчика для ремонта эскалатора. Помимо этого, аэропорт закупал бронежилеты и бронеодежду.