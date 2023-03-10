Стоимость хранения авиатоплива в неработающем аэропорту установили в Белгороде

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Региональное управление по государственному регулированию цен и тарифов установило стоимость услуг по заправке воздушных судов авиационным топливом и услуг по его хранению в аэропорту Белгорода для ООО «ТЗК „Планета“».
Согласно документу, заправка авиатопливом для российских потребителей составляет 1459,62 рубля за тонну без НДС. Его хранение в аэропорту обойдётся в 193,76 рубля за тонну.
ООО «ТЗК „Планета“ — авиатопливный оператор. Компания с 2021 года поставляла авиационное топливо для самолётов в белгородском аэропорту.
Тем временем сам аэропорт не работает уже больше года. Несмотря на это он продолжает вести свою деятельность. Недавно, например, стало известно о поиске подрядчика для ремонта эскалатора. Помимо этого, аэропорт закупал бронежилеты и бронеодежду.