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Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Репортаж рязанской журналистки стал двухсотой заявкой на конкурс СМИ от ЦФО

10 марта 2023, 09:55
Фото: 1MI
На конкурс для представителей региональной медиасферы «Вместе в цифровое будущее» поступили уже 200 работ от журналистов и блогеров Центрального федерального округа.

Юбилейным, двухсотым, материалом стал репортаж Дарьи Копосовой «Свое — кибербезопаснее. В Рязани прошел форум „Цифровой регион“», опубликованный в рязанском интернет-издании YA62.ru.

В конкурсе «Ростелекома» участвую уже не первый год, и каждый раз подаю материалы разной тематической и жанровой направленности. В этот раз был заявлен мой репортаж о форуме по кибербезопасности, который проходил в Рязани. В наш век регулярных утечек данных как из личного смартфона, так и из архивов крупных корпораций, разработка новых инструментов безопасности — крайне необходимая мера. Думаю, интерес к этой теме не пропадет еще долго.
Дарья Копосова, журналистка
Современный мир невозможен без технологий. Они везде: на производстве, дома, на улице и в общественном транспорте. И задача журналиста, пишущего об этих технологиях, — понятно и доступно донести информацию до обывателя. Я каждый раз поражаюсь тому, как филигранно это получается у участников нашего конкурса! С нетерпением жду подведения итогов и объявления победителей.
Денис Лысов, вице-президент, директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»

На конкурс «Вместе в цифровое будущее» на сегодняшний день поступило почти 1200 работ от представителей медиасферы со всей России. Победители будут определены как на региональном, так и на федеральном уровнях.

Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, осенью 2023 года посетят технологические площадки «Ростелекома» и Tele2, а также ознакомятся с природой Камчатки.

В этом году конкурсу исполняется 12 лет. Партнерами проекта стали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Tele2 и Альянс по защите детей в цифровой среде.

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