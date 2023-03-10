Пробивший стену частного дома под Белгородом снаряд показали на фото

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Белгородцам показали снаряд, который остался после обстрела ВСУ. Этот боеприпас пробил стену жилого дома, однако не разорвался. В доме пострадали стена, стёкла и забор.
Накануне под обстрел ВСУ в очередной раз попал приграничный город Шебекино. После прилётов местные жители заметили столб дыма. Один из снарядов попал в частное домовладение. Он не разорвался. Вскоре его обезвредили.
Напомним, под огонь со стороны Украины 9 марта также попало село Новая Таволжанка. До этого населённый пункт неоднократно подвергался обстрелам.