Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

Пробивший стену частного дома под Белгородом снаряд показали на фото

10 марта 2023, 07:13
Фото: Telegram-канал «ШО Шебекино»

Фото пробившего дом снаряда в Шебекино появилось в Сети

Белгородцам показали, как выглядит снаряд, влетевший накануне в жилой дом. Фотографию опубликовали в Telegram-канале «ШО Шебекино».
Сюжет
Обстрел

Белгородцам показали снаряд, который остался после обстрела ВСУ. Этот боеприпас пробил стену жилого дома, однако не разорвался. В доме пострадали стена, стёкла и забор.

Накануне под обстрел ВСУ в очередной раз попал приграничный город Шебекино. После прилётов местные жители заметили столб дыма. Один из снарядов попал в частное домовладение. Он не разорвался. Вскоре его обезвредили.

Напомним, под огонь со стороны Украины 9 марта также попало село Новая Таволжанка. До этого населённый пункт неоднократно подвергался обстрелам.

Неразорвавшийся снаряд, пробивший стену дома в Шебекино
Фото: Telegram-канал «ШО Шебекино»
Дыра в стене и битые стёкла: в Сети появились фото последствий обстрела Шебекино
Узнать подробнее
Читайте также:
Очевидцы заметили столб дыма в Шебекино после сообщений от РСЧС об обстрелеПод обстрел попали два населённых пункта Белгородской областиСнова обстрел: ВСУ атаковали белгородское приграничье
#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Обстрел#Происшествия#Спецоперация#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Снаряд#СВО#Фотофакт
Подпишитесь
Гладков о 10 млрд рублей на засечную черту: Это деньги не из областного бюджета
Сегодня, 11:06
Новое жильё выбрали 250 семей из белгородского приграничья с введённым режимом ЧС
Сегодня, 07:23
«Мы не должны останавливать жизнь». Гладков о предложении отменить праздники
Сегодня, 07:49
«Освобождают место для ларька или тюльпанов?»: белгородцев возмутила вырубка деревьев
Сегодня, 08:04
В Белгородской области за год зафиксировали больше ДТП с участием военных
Сегодня, 09:29