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«Приосколье» пытаются обязать через суд заключить договор на водоснабжение

10 марта 2023, 13:17
Фото: 1MI
6 февраля стало известно, что саратовская компания ООО «Продуктив» подало в суд на белгородское АО «Приосколье».

ООО «Продуктив» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к АО «Приосколье». Саратовская компания пытается обязать «Приосколье» заключить договор водоснабжения.

Изначально суд решил, что исковое заявление было подано с нарушениями требований. Истец не представил доказательства того, что АО «Приосколье» является организацией водопроводно-коммуникационного хозяйства, поэтому обязано заключать договоры водоснабжения и водоотведения, а также доказательства того, что у истца и ответчика водопроводная сеть находится в совместной собственности. До 3 марта истец должен был предоставить необходимые документы в суд.

3 марта «Продуктив» обратился с заявлением о принятии обеспечительных мер, в котором просил обязать «Приосколье» незамедлительно предоставить доступ к общему имуществу и демонтировать самовольно установленную задвижку. Саратовская компания сослалась на то, что действия ответчика могут нанести значительный вред и ущерб, которые впоследствии могут быть привести к штрафам и предписаниям на истца от контролирующих органов. Истец подчеркнул, что в спорном объекте недвижимости располагается склад пищевых продуктов. В удовлетворении этого заявления суд отказал. Исковое же заявление суд принял и возбудил производство по делу.

Стороны будут вызваны на собеседование 23 марта.

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#Алина Харина#Суды#Приосколье#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Белгородский бизнес
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