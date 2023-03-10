«Приосколье» пытаются обязать через суд заключить договор на водоснабжение

3 марта «Продуктив» обратился с заявлением о принятии обеспечительных мер, в котором просил обязать «Приосколье» незамедлительно предоставить доступ к общему имуществу и демонтировать самовольно установленную задвижку. Саратовская компания сослалась на то, что действия ответчика могут нанести значительный вред и ущерб, которые впоследствии могут быть привести к штрафам и предписаниям на истца от контролирующих органов. Истец подчеркнул, что в спорном объекте недвижимости располагается склад пищевых продуктов. В удовлетворении этого заявления суд отказал. Исковое же заявление суд принял и возбудил производство по делу.