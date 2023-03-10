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Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Появятся ли цветы на Поклонной горе в Белгороде?

10 марта 2023, 13:12
Фото: скриншот Google карты
Главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова ответила на вопрос журналистов, можно ли посадить цветы под Поклонным крестом в Белгороде. По её словам, это сложно, но реализуемо.

Как отметила Елена Семенкова, нужно учитывать, что на горе под крестом выжить смогут только те растения, которым не страшны жара, сухость и ветер. Кроме того, для засадки местности необходимо будет провести анализ: что из дикорастущих растений сможет там прижиться?

Никакие высаженные летники совершенно точно не проживут там и неделю. Сама экспозиция не годится для искусственного цветника.
Елена Семенкова

Тем не менее, можно проработать вопрос с использованием естественно растущих насаждений. В любом случае, по словам Семенковой, засадка под Поклонным крестом — это «вызов ландшафтным дизайнерам».

Ещё одним вызовом, но калибром поменьше, можно назвать высадку однолетников на всех цветниках Белгорода: их площадь составляет 21 тыс. кв. метров — почти с Красную площадь

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#Артем Черненко#Общество#Поклонный крест#Растения#Новости Белгорода#Белгород#Елена Семенкова
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