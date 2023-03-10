Появятся ли цветы на Поклонной горе в Белгороде?

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Как отметила Елена Семенкова, нужно учитывать, что на горе под крестом выжить смогут только те растения, которым не страшны жара, сухость и ветер. Кроме того, для засадки местности необходимо будет провести анализ: что из дикорастущих растений сможет там прижиться?
Никакие высаженные летники совершенно точно не проживут там и неделю. Сама экспозиция не годится для искусственного цветника.
Елена Семенкова
Тем не менее, можно проработать вопрос с использованием естественно растущих насаждений. В любом случае, по словам Семенковой, засадка под Поклонным крестом — это «вызов ландшафтным дизайнерам».
Ещё одним вызовом, но калибром поменьше, можно назвать высадку однолетников на всех цветниках Белгорода: их площадь составляет 21 тыс. кв. метров — почти с Красную площадь.