Появятся ли цветы на Поклонной горе в Белгороде?

Как отметила Елена Семенкова, нужно учитывать, что на горе под крестом выжить смогут только те растения, которым не страшны жара, сухость и ветер. Кроме того, для засадки местности необходимо будет провести анализ: что из дикорастущих растений сможет там прижиться?