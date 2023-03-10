После публикации Бел.ру мэрия Белгорода прокомментировала залитую грязью парковку

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
По поводу залитых грязью парковки и детской площадки в Бел.Ру обратилась одна из жительниц многоквартирного дома №50 по улице Есенина. Женщина отметила, что во дворе такая ситуация уже на протяжении нескольких месяцев.
Позже этим же днём жалобу белгородки увидели сотрудники городской администрации. Они сообщили, что на улице Есенина 4 февраля проводились аварийные земляные работы из-за прорыва магистрального трубопровода, что и нарушило благоустройство парковки и детской площадки.
Ввиду неблагоприятных погодных условий в настоящее время доступ техники ограничен. Работы по наведению должного санитарного состояния будут выполнены до конца текущего месяца.
пообещали в администрации Белгорода