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Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

После публикации Бел.ру мэрия Белгорода прокомментировала залитую грязью парковку

10 марта 2023, 15:33
Фото: 1MI
В грязи также оказалась детская площадка. Как сообщили в мэрии, грязь на Есенина появилась из-за проведения аварийных земляных работ.

По поводу залитых грязью парковки и детской площадки в Бел.Ру обратилась одна из жительниц многоквартирного дома №50 по улице Есенина. Женщина отметила, что во дворе такая ситуация уже на протяжении нескольких месяцев.

Фото: Bel.ru

Позже этим же днём жалобу белгородки увидели сотрудники городской администрации. Они сообщили, что на улице Есенина 4 февраля проводились аварийные земляные работы из-за прорыва магистрального трубопровода, что и нарушило благоустройство парковки и детской площадки.

Ввиду неблагоприятных погодных условий в настоящее время доступ техники ограничен. Работы по наведению должного санитарного состояния будут выполнены до конца текущего месяца.
пообещали в администрации Белгорода
Фото: Bel.ru
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#Александра Склярова#Грязь#Детская площадка#Город#Новости Белгорода#Белгород
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