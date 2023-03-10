Помогавшие военным в Белгородской и Курской областях волонтёры не поделили медаль

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Updated Сегодня, 10:00
Губернатор Курской области Роман Старовойт отметил 12 женщин-волонтёров медалями «За заслуги перед Курской областью» III степени. Среди награждённых — женщина, участвующая сразу в нескольких волонтёрских группах Белгорода и Курска. В одном из сообществ соседнего региона выразили недовольство и заявили, что женщина к ним отношения не имеет, пишет издание.
По словам награждённой, она помогает военным в обеих приграничных областях и состоит в разных группах помощи, за что и была награждена. В прошлом году она собирала и отвозила полотенца для военнослужащих в Белгородской области. В этом году женщине пришлось проехать 650 километров, чтобы передать необходимые вещи в Белгород.
Награду выдали именную, указаны только личные данные волонтёра. Принадлежность к какой-либо группе в награде не указана. На момент награждения курянка состояла в сообществе «Я — доброволец Курск». Женщина пожаловалась, что после награждения ей устроили травлю.
В группе «Я — доброволец Курск» тем временем полагают, что женщину наградили как представительницу их группы, и утверждают, что она у них состояла всего две недели.
В курском правительстве отметили, что волонтёра наградили прежде всего за помощь по различным направлениям, а не только в качестве участника организации «Я доброволец».