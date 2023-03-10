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Помогавшие военным в Белгородской и Курской областях волонтёры не поделили медаль

10 марта 2023, 09:58
Фото: Екатерина Летова / "Курские известия"
В Курской области разгорелся скандал среди волонтёров, помогающих военнослужащим, участвующим в СВО. Добровольцы не могут поделить медаль губернатора, пишут «Курские известия».

Губернатор Курской области Роман Старовойт отметил 12 женщин-волонтёров медалями «За заслуги перед Курской областью» III степени. Среди награждённых — женщина, участвующая сразу в нескольких волонтёрских группах Белгорода и Курска. В одном из сообществ соседнего региона выразили недовольство и заявили, что женщина к ним отношения не имеет, пишет издание.

По словам награждённой, она помогает военным в обеих приграничных областях и состоит в разных группах помощи, за что и была награждена. В прошлом году она собирала и отвозила полотенца для военнослужащих в Белгородской области. В этом году женщине пришлось проехать 650 километров, чтобы передать необходимые вещи в Белгород.

Награду выдали именную, указаны только личные данные волонтёра. Принадлежность к какой-либо группе в награде не указана. На момент награждения курянка состояла в сообществе «Я — доброволец Курск». Женщина пожаловалась, что после награждения ей устроили травлю.

В группе «Я — доброволец Курск» тем временем полагают, что женщину наградили как представительницу их группы, и утверждают, что она у них состояла всего две недели.

В курском правительстве отметили, что волонтёра наградили прежде всего за помощь по различным направлениям, а не только в качестве участника организации «Я доброволец».

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#Ольга Аксёнова#Волонтёры#Медаль#Общество#Черноземье#Белгородская область#Курская область
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