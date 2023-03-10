Помогавшие военным в Белгородской и Курской областях волонтёры не поделили медаль

По словам награждённой, она помогает военным в обеих приграничных областях и состоит в разных группах помощи, за что и была награждена. В прошлом году она собирала и отвозила полотенца для военнослужащих в Белгородской области. В этом году женщине пришлось проехать 650 километров, чтобы передать необходимые вещи в Белгород.