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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Почти с Красную площадь: сколько цветов посадят на клумбы в Белгороде

10 марта 2023, 12:28

Площадь цветников в Белгороде немного не дотянула до размера Красной площади

Начальник отдела ландшафтного обустройства городской среды Инна Старицкая рассказала, какую площадь занимают цветники в Белгороде. По её словам, проделать предстоит огромную работу.

Как рассказала Инна Старицкая, всего в этом году для цветочного оформления выбрали 60 объектов. 46 из них разрабатывали дизайнеры Белгорблагоустройства. Остальные — подрядчики.

Большая работа проведена. Объекты включают не только небольшие клумбы, как, например, у памятников, но также и большие территории: проспекты, бульвары.
Инна Старицкая

В этих местах будут проведены небольшие корректировки - например, добавят цвета. Также для каждого объекта сделали паспорт: в него входят эскиз, варианты оформления. Нужно это улучшения качества работ.

Общая площадь цветников в Белгороде составляет 21 тыс. кв. метров — 2,1 гектара. Для сравнения, Красная площадь занимает собой 2,5 гектара. Таким образом, по словам Инны Старицкой, проделать предстоит «огромную работу».

Согласно уже утверждённым паспортам, подсчитано количество требуемых растений, составляется график высадки. Также формируется закупка недостающих растений.
Инна Старицкая

Рассматривая проекты, дизайнеры делали упор на то, что это, в первую очередь, именно цветники. Для их сохранения использовался «скелетный состав», например, живые изгороди и многолетники. Представили также красиво растущие кустарники и злаковые.

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