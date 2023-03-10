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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

«Освобождают место для ларька или тюльпанов?»: белгородцев возмутила вырубка деревьев

10 марта 2023, 08:04
Фото: Telegram-канал «Белгород №1. Люди»

Белгородцев огорчил «лысый» парк Победы

В парке Победы идёт спил деревьев. Своё недовольство происходящим горожане высказали в Telegram-канале «Белгород №1. Люди». Ранее стало известно, что в городе планируют санитарную вырубку и обрезку деревьев.

Жительница Белгорода выразила недовольство спилом деревьев в парке Победы. Женщина поделилась соответствующими фотографиями. По её словам, деревья с белыми стволами не больные.

«Мне больно видеть что творится в парке Победы. Он стал лысый», — написала женщина, добавив, что это издевательство над городом. В комментариях мнение белгородки в основном поддержали.

На одно из фото видно спиленное дерево с оранжевой линией вокруг ствола. Именно таким цветом помечают усыхающие деревья. Красным цветом помечают уже засохшие.

Ранее стало известно, что в городе планируют санитарную вырубку, обрезку и кронирование деревьев. На эти цели готовы потратить 4,9 млн рублей.

Фото: Telegram-канал «Белгород №1. Люди»
Деревья в Белгороде приведут в порядок почти за 5 млн рублей
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#Ольга Аксёнова#Деревья#Вырубка#Спил#Парк Победы#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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