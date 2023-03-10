«Освобождают место для ларька или тюльпанов?»: белгородцев возмутила вырубка деревьев

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Жительница Белгорода выразила недовольство спилом деревьев в парке Победы. Женщина поделилась соответствующими фотографиями. По её словам, деревья с белыми стволами не больные.
«Мне больно видеть что творится в парке Победы. Он стал лысый», — написала женщина, добавив, что это издевательство над городом. В комментариях мнение белгородки в основном поддержали.
На одно из фото видно спиленное дерево с оранжевой линией вокруг ствола. Именно таким цветом помечают усыхающие деревья. Красным цветом помечают уже засохшие.
Ранее стало известно, что в городе планируют санитарную вырубку, обрезку и кронирование деревьев. На эти цели готовы потратить 4,9 млн рублей.