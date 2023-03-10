Орловские коммунисты настаивают на установке бюста Сталина

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
В Орле коммунисты просят установить бюст Иосифа Сталина. Активисты КПРФ-ЛКСМ настаивают, чтобы он появился в в обновлённом парке Победы «Аллеи Маршалов». Это они называют «исторической справедливостью».
Участники движения побеседовали на улицах с орловцами. Судя по видео, которое сняли активисты, многие горожане высказались за установку памятника генсеку ЦК КПСС. Голос за оставили в том числе некоторые молодые люди.
Председатель региональной фракции КПРФ Иван Дынкович уже несколько лет борется за установку бюста Иосифа Сталина в Орле, уточнили в издании. Активисты уже предлагали различные места и выходили на пикеты.
Тем временем расположенный в Центральном парке в Белгороде памятник Марксу и Энгельсу обнесли строительными лесами. Судя по всему, началась его реставрация, которая была запланирована на прошлый год. Многострадальный же памятник Ленину вернуть на место не могут уже больше года.