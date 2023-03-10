Орловские коммунисты настаивают на установке бюста Сталина

Тем временем расположенный в Центральном парке в Белгороде памятник Марксу и Энгельсу обнесли строительными лесами. Судя по всему, началась его реставрация, которая была запланирована на прошлый год. Многострадальный же памятник Ленину вернуть на место не могут уже больше года.