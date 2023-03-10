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Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Орловские коммунисты настаивают на установке бюста Сталина

10 марта 2023, 12:02
Фото: 1MI
Участники движения потребовали установить бюст в обновлённом парке Победы «Аллеи Маршалов», пишет «Орелtimes».

В Орле коммунисты просят установить бюст Иосифа Сталина. Активисты КПРФ-ЛКСМ настаивают, чтобы он появился в в обновлённом парке Победы «Аллеи Маршалов». Это они называют «исторической справедливостью».

Участники движения побеседовали на улицах с орловцами. Судя по видео, которое сняли активисты, многие горожане высказались за установку памятника генсеку ЦК КПСС. Голос за оставили в том числе некоторые молодые люди.

Председатель региональной фракции КПРФ Иван Дынкович уже несколько лет борется за установку бюста Иосифа Сталина в Орле, уточнили в издании. Активисты уже предлагали различные места и выходили на пикеты.

Тем временем расположенный в Центральном парке в Белгороде памятник Марксу и Энгельсу обнесли строительными лесами. Судя по всему, началась его реставрация, которая была запланирована на прошлый год. Многострадальный же памятник Ленину вернуть на место не могут уже больше года.

Что происходит с памятником Марксу и Энгельсу в Белгороде
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Орловская область#Город#Памятник#Бюст#Парк#Коммунисты#Сталин
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