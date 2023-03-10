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Обстрел под Белгородом, деньги на засечную черту и эстетика 50-х: итоги дня

10 марта 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
При обстреле села пострадал мужчина, Гладков рассказал о тратах на оборонительные сооружения в регионе, а в Белгороде выбрали стилистику 50-х годов для оформления клумб.

Пострадавший при обстреле

10 марта под обстрел попало село Ясные Зори Белгородского района. В результате атаки на населённый пункт ранение руки получил мужчина. Медики оказали ему необходимую помощь.

Без разрушений тоже не обошлось. Повреждения получил ангар сельхозпредприятия. В него попал снаряд. На месте происшествия работали оперативные службы. Причём село ВСУ обстреливают не впервые. В декабре здесь во время обстрела погиб рабочий.

Мужчина пострадал при обстреле села Ясные Зори в Белгородской области
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Траты на засечную черту

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что потраченные почти 10 млрд на засечную черту — не из областного бюджета. На строительство оборонительных сооружений деньги региона не тратили. Тем не менее источник финансирования чиновник не назвал.

Во время прямого эфира Гладков выразил надежду, что засечная черта не пропустит противника на территорию области. Он также добавил, что в текущих условиях власти не смогли бы потратить деньги из областного бюджета.

Гладков о 10 млрд рублей на засечную черту: Это деньги не из областного бюджета
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Клумбы в стиле 50-х

Главный ландшафтный архитектор города Елена Семенкова объяснила, почему для оформления клуб на Свято-Троицком бульваре выбрали эстетику 50-х годов. Дело в том, что улица строилась в середине прошлого века — современная только часть застройки.

Именно по этой причине дизайнеры решили переосмыслить сохранившееся наследие той эпохи. На клумбах посадят вербену бонарскую и розы. Кроме того, создадут окантовку в виде живой изгороди.

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