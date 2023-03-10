Новое жильё выбрали 250 семей из белгородского приграничья с введённым режимом ЧС

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Губернатор Вячеслав Гладков встретился с тремя семьями, которые выбрали квартиры в микрорайоне Восточный Белгорода. Всего новое жильё присмотрели 250 семей из приграничья.
Сейчас идёт первый этап переселения людей из сёл, где введён режим ЧС. Семьям предлагают готовое жильё в Белгороде и Белгородском районе, где есть детские сады и школы. Губернатор отметил, что предоставляемые квартиры по площади соответствуют тем размерам жилья, которое сейчас находится у семей в собственности.
Второй этап переселения начнётся, когда сойдёт снег и можно будет начать строительство нового жилья.
«Конечно, с переездом мы будем помогать. Один из главных вопросов — это перевоз вещей из того жилья, которое оставлено, в новое. Задача стоит главам, и они этим будут заниматься», — рассказал глава региона.
Переселение семей из приграничных населённых пунктов проводится в рамках поручения президента РФ. На эти цели региону выделили 9,4 млрд рублей из федерального бюджета.
Отметим, что при переселении из приграничных сёл белгородцы могут выбрать между квартирой или частным домом.