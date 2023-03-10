Новое жильё выбрали 250 семей из белгородского приграничья с введённым режимом ЧС

Сейчас идёт первый этап переселения людей из сёл, где введён режим ЧС. Семьям предлагают готовое жильё в Белгороде и Белгородском районе, где есть детские сады и школы. Губернатор отметил, что предоставляемые квартиры по площади соответствуют тем размерам жилья, которое сейчас находится у семей в собственности.