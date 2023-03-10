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Новое жильё выбрали 250 семей из белгородского приграничья с введённым режимом ЧС

10 марта 2023, 07:23
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Семьи из приграничных сёл, где введён режим ЧС, переезжают в Белгород и Белгородский район. Им предлагают готовое жильё. Как только снег сойдёт, начнётся строительство нового, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Жилье

Губернатор Вячеслав Гладков встретился с тремя семьями, которые выбрали квартиры в микрорайоне Восточный Белгорода. Всего новое жильё присмотрели 250 семей из приграничья.

Сейчас идёт первый этап переселения людей из сёл, где введён режим ЧС. Семьям предлагают готовое жильё в Белгороде и Белгородском районе, где есть детские сады и школы. Губернатор отметил, что предоставляемые квартиры по площади соответствуют тем размерам жилья, которое сейчас находится у семей в собственности.

Второй этап переселения начнётся, когда сойдёт снег и можно будет начать строительство нового жилья.

«Конечно, с переездом мы будем помогать. Один из главных вопросов — это перевоз вещей из того жилья, которое оставлено, в новое. Задача стоит главам, и они этим будут заниматься», — рассказал глава региона.

Переселение семей из приграничных населённых пунктов проводится в рамках поручения президента РФ. На эти цели региону выделили 9,4 млрд рублей из федерального бюджета.

Отметим, что при переселении из приграничных сёл белгородцы могут выбрать между квартирой или частным домом.

Эвакуированные белгородцы смогут сами выбрать вид нового жилья вместо старого
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#Ольга Аксёнова#Жилье#Квартиры#Переселение#Режим ЧС#Общество#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков
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