На заводе «ОМК Энергомаш» прошли праздничные мастер-классы

Наибольший интерес у заводчанок вызвал кулинарный мастер-класс. Он стал комплиментом для женщин от поставщика питания. На обучающее занятие подали заявки более 30 человек. Директор столовой Сергей Гриценко и шеф-кондитер ресторана «Камчатка» Алена Золотухина научили женщин готовить авторский десерт «Медовый мильфей».