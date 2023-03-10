На заводе «ОМК Энергомаш» прошли праздничные мастер-классы

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Участницы своими руками сделали ароматические свечи, сплели украшения из бисера и связали декоративные корзины.
Многие занятия для коллег провели сами заводчане, увлекающиеся интересным хобби. Так, мастер-класс по вязанию организовала специалист по сопровождению договоров Екатерина Цапкова.
Мне хотелось поделиться своими знаниями с коллегами и сделать им приятный сюрприз к празднику. Вязанию корзины я обучалась самостоятельно, смотрела ролики в интернете, поэтому понимаю, что проще чему-то научиться под руководством опытного наставника
Екатерина Цапкова
Наибольший интерес у заводчанок вызвал кулинарный мастер-класс. Он стал комплиментом для женщин от поставщика питания. На обучающее занятие подали заявки более 30 человек. Директор столовой Сергей Гриценко и шеф-кондитер ресторана «Камчатка» Алена Золотухина научили женщин готовить авторский десерт «Медовый мильфей».
Мастер-класс прошел в теплой атмосфере, участницы с удовольствием учились и общались друг с другом. Медовый мильфей был выполнен в виде восьмерки. Десерт получился очень красивым, оригинальным и, я уверен, очень вкусным. Всех женщин хочется поздравить с 8 Марта, пожелать любви, добра и счастья, чтобы они всегда улыбались и радовали нас своей красотой
директор заводской столовой Сергей Гриценко
Также по традиции накануне мужской коллектив предприятия поздравил женщин-коллег с 8 Марта. На всех проходных завода в этот день сотрудницам «ОМК Энергомаш» вручались букеты тюльпанов.