На военно-спортивную игру «Победа» белгородских подростков отвезут за 120 тыс. рублей

Заказчиком выступил «Центр молодёжных инициатив» Белгородской области. Перевезти нужно 12 человек возрастом от 14 до 35 лет. Вероятно, это десять участников и два педагога-инструктора. Транспортировка каждого обойдётся региону в 10 тыс. рублей.