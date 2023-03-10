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Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

На военно-спортивную игру «Победа» белгородских подростков отвезут за 120 тыс. рублей

10 марта 2023, 10:04
Фото: Bel.ru
Финал всероссийской военно-спортивной игры «Победа» состоится в Москве. Согласно документам госзакупок, туда и обратно подростков из Белгородской области отправят за 120 тыс. рублей.

Заказчиком выступил «Центр молодёжных инициатив» Белгородской области. Перевезти нужно 12 человек возрастом от 14 до 35 лет. Вероятно, это десять участников и два педагога-инструктора. Транспортировка каждого обойдётся региону в 10 тыс. рублей.

Конечная точка — Одинцовский район Московской области. От исполнителя контракта требуют предоставить комфортабельный автобус с кондиционером, телевизором и микрофоном, а также полисы страхования, аптечку и огнетушитель.

Отдельным пунктом прописано отсутствие в салоне неприятных запахов, например, запахов горюче-смазочных материалов или сигаретного дыма.

Что касается самого конкурса, то пройдёт он, согласно положению о проведении, в июле на базе военно-патриотического парка «Патриот» и общевойскового полигона «Алабино».

Участников ждут квест «Ратные страницы истории Отечества» на знание основных событий Великой Отечественной, военизированная эстафета, соревнования по стрельбе, а также тактическая игра на местности с преодолением минных полей и «заражённых» участков, метанием ножей, гранат и с отражением атаки диверсантов.

С собой детей просят взять одежду, купальные принадлежности, котелок, кружку, аптечку и, по возможности, противогаз.

Военные сборы для подростков проведут в четырёх районах Белгородской области
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