На военно-спортивную игру «Победа» белгородских подростков отвезут за 120 тыс. рублей

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Заказчиком выступил «Центр молодёжных инициатив» Белгородской области. Перевезти нужно 12 человек возрастом от 14 до 35 лет. Вероятно, это десять участников и два педагога-инструктора. Транспортировка каждого обойдётся региону в 10 тыс. рублей.
Конечная точка — Одинцовский район Московской области. От исполнителя контракта требуют предоставить комфортабельный автобус с кондиционером, телевизором и микрофоном, а также полисы страхования, аптечку и огнетушитель.
Отдельным пунктом прописано отсутствие в салоне неприятных запахов, например, запахов горюче-смазочных материалов или сигаретного дыма.
Что касается самого конкурса, то пройдёт он, согласно положению о проведении, в июле на базе военно-патриотического парка «Патриот» и общевойскового полигона «Алабино».
Участников ждут квест «Ратные страницы истории Отечества» на знание основных событий Великой Отечественной, военизированная эстафета, соревнования по стрельбе, а также тактическая игра на местности с преодолением минных полей и «заражённых» участков, метанием ножей, гранат и с отражением атаки диверсантов.
С собой детей просят взять одежду, купальные принадлежности, котелок, кружку, аптечку и, по возможности, противогаз.