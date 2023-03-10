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Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

На огнезащитную обработку крыши в Алексеевской ЦРБ готовы потратить 247 тыс. рублей

10 марта 2023, 15:02
Фото: 1MI
Больница ищет подрядчика, который обработает деревянные конструкции четырёх корпусов ЦРБ.

Алексеевская ЦРБ готова заплатить за огнезащитную обработку крыш и чердачных помещений 247 тыс. рублей. Подрядчика определят 13 марта в ходе электронного аукциона.

Согласно документам закупки, рабочим предстоит обработать кровлю отолорингологического корпуса, стоматологической поликлиники, административного корпуса и противотуберкулезного корпуса. Общая площадь поверхности составит 4493,52 кв. м.

Огнезащитный состав должен защищать древесину от возгорания, останавливать распространение пламени в действующем пожаре. Во время обработки крыш специалисты должны ежедневно убирать отходы и строительный мусор. Работа должна осуществляться без нарушения деятельности учреждения.

Обработка пройдёт в период с 1 по 30 июня.

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#Црб#Пожары#Общество#Эксклюзив#Госзакупки#Алексеевский горокруг#Алина Харина
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