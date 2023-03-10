На огнезащитную обработку крыши в Алексеевской ЦРБ готовы потратить 247 тыс. рублей

Огнезащитный состав должен защищать древесину от возгорания, останавливать распространение пламени в действующем пожаре. Во время обработки крыш специалисты должны ежедневно убирать отходы и строительный мусор. Работа должна осуществляться без нарушения деятельности учреждения.