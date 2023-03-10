На огнезащитную обработку крыши в Алексеевской ЦРБ готовы потратить 247 тыс. рублей

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Алексеевская ЦРБ готова заплатить за огнезащитную обработку крыш и чердачных помещений 247 тыс. рублей. Подрядчика определят 13 марта в ходе электронного аукциона.
Согласно документам закупки, рабочим предстоит обработать кровлю отолорингологического корпуса, стоматологической поликлиники, административного корпуса и противотуберкулезного корпуса. Общая площадь поверхности составит 4493,52 кв. м.
Огнезащитный состав должен защищать древесину от возгорания, останавливать распространение пламени в действующем пожаре. Во время обработки крыш специалисты должны ежедневно убирать отходы и строительный мусор. Работа должна осуществляться без нарушения деятельности учреждения.
Обработка пройдёт в период с 1 по 30 июня.