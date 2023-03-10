«Мы не должны останавливать жизнь». Гладков о предложении отменить праздники

Гладков не оценил предложение белгородцев совсем отказаться от праздников

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о помощи военнослужащим и о том, почему в регионе не отменяют праздники. Некоторые белгородцы в соцсетях периодически высказывают недовольство: по их мнению, выделенные на мероприятия деньги могли бы направить бойцам.

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