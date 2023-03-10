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Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

«Мы не должны останавливать жизнь». Гладков о предложении отменить праздники

10 марта 2023, 07:49
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети

Гладков не оценил предложение белгородцев совсем отказаться от праздников

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о помощи военнослужащим и о том, почему в регионе не отменяют праздники. Некоторые белгородцы в соцсетях периодически высказывают недовольство: по их мнению, выделенные на мероприятия деньги могли бы направить бойцам.

Вячеслав Гладков во время прямого эфира, который проходил накануне, рассказал, почему в Белгородской области не отменяют праздники. Некоторые белгородцы уверены, что средства, потраченные на их организацию, можно направить на помощь военным.

Губернатор пояснил, что помощь военнослужащим от региона оказывается. Речь о покупке расходных материалов и необходимых вещей. Занимаются этим и власти, и волонтёры. При этом Гладков напомнил, что жизнь продолжается, несмотря на спецоперацию.

Если мы с вами отменим все мероприятия, стройки, дороги, то как жить-то? Жизнь тогда прекратится? Поэтому, я считаю, здесь должна быть целесообразность. Мы не должны без помощи оставить [военных — прим. ред.], но мы и не должны останавливать жизнь.
Вячеслав Гладков

Губернатор уверен, что праздники можно проводить, если оперативная обстановка позволяет.

«Почему в регионе не должны проводить 9 Мая? Этого никто не поймёт — так не должно быть и так не будет», — заключил чиновник.

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