«Мы не должны останавливать жизнь». Гладков о предложении отменить праздники

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Вячеслав Гладков во время прямого эфира, который проходил накануне, рассказал, почему в Белгородской области не отменяют праздники. Некоторые белгородцы уверены, что средства, потраченные на их организацию, можно направить на помощь военным.
Губернатор пояснил, что помощь военнослужащим от региона оказывается. Речь о покупке расходных материалов и необходимых вещей. Занимаются этим и власти, и волонтёры. При этом Гладков напомнил, что жизнь продолжается, несмотря на спецоперацию.
Если мы с вами отменим все мероприятия, стройки, дороги, то как жить-то? Жизнь тогда прекратится? Поэтому, я считаю, здесь должна быть целесообразность. Мы не должны без помощи оставить [военных — прим. ред.], но мы и не должны останавливать жизнь.
Вячеслав Гладков
Губернатор уверен, что праздники можно проводить, если оперативная обстановка позволяет.
«Почему в регионе не должны проводить 9 Мая? Этого никто не поймёт — так не должно быть и так не будет», — заключил чиновник.