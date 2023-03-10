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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Мужчина пострадал при обстреле села Ясные Зори в Белгородской области

10 марта 2023, 12:59
Фото: Bel.ru
У пострадавшего — ранение руки. Повреждения при обстреле получил ангар сельхозпредприятия. О последствиях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Днём 10 марта под обстрел ВСУ попало село Ясные Зори в Белгородском районе. Пострадал мужчина — у него ранение руки. Ему уже оказывают необходимую медпомощь.

Помимо этого, снаряд повредил ангар сельхозпредприятия. На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы.

Село не в первый раз попадает под обстрел с начала спецоперации. В декабре в селе Ясные Зори погиб рабочий.

Напомним, что ещё один мужчина на этой неделе пострадал при обстреле Новооскольского горокруга. 47-летний мужчина получил минно-взрывные ранения. Первыми ему оказали помощь дежурившие недалеко от места происшествия сотрудники ДПС.

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