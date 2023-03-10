Мужчина пострадал при обстреле села Ясные Зори в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Днём 10 марта под обстрел ВСУ попало село Ясные Зори в Белгородском районе. Пострадал мужчина — у него ранение руки. Ему уже оказывают необходимую медпомощь.
Помимо этого, снаряд повредил ангар сельхозпредприятия. На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы.
Село не в первый раз попадает под обстрел с начала спецоперации. В декабре в селе Ясные Зори погиб рабочий.
Напомним, что ещё один мужчина на этой неделе пострадал при обстреле Новооскольского горокруга. 47-летний мужчина получил минно-взрывные ранения. Первыми ему оказали помощь дежурившие недалеко от места происшествия сотрудники ДПС.