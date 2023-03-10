Мобилизованный белгородец после микроинсульта самостоятельно дошёл до больницы

Posted Сегодня, 20:12
Published Сегодня, 20:12
Modified Сегодня, 20:14
Updated Сегодня, 20:14
К губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову в вечернем прямом эфире обратилась жена мобилизованного белгородца, который служил в ДНР. Она рассказала, что 1 марта у мужчины случился микроинсульт, однако в больницу бригада скорой помощи забирать его не стала. Позже, 6 марта, приступ повторился.
В настоящий момент военный находится в гражданской больнице, куда дошёл самостоятельно, отметила женщина. Белгородка попросила губернатора помочь её мужу.
Дайте мне более подробную информацию по Вашему супругу. Сбросьте мне в приёмную или в администрацию того района, где Вы проживаете. Сделаем всё, что от нас зависит.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области