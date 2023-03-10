Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:12

Published Сегодня, 20:12

Modified Сегодня, 20:14

Updated Сегодня, 20:14

Мобилизованный белгородец после микроинсульта самостоятельно дошёл до больницы

10 марта 2023, 20:12
Фото: 1MI

Гладков пообещал помочь мобилизованному, которого разместили в гражданской больнице

Как сообщила в прямом эфире жена военнослужащего, мужчину не стала забирать бригада скорой помощи, поэтому мужчина дошёл до больницы самостоятельно.
Сюжет
СВО

К губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову в вечернем прямом эфире обратилась жена мобилизованного белгородца, который служил в ДНР. Она рассказала, что 1 марта у мужчины случился микроинсульт, однако в больницу бригада скорой помощи забирать его не стала. Позже, 6 марта, приступ повторился.

В настоящий момент военный находится в гражданской больнице, куда дошёл самостоятельно, отметила женщина. Белгородка попросила губернатора помочь её мужу.

Дайте мне более подробную информацию по Вашему супругу. Сбросьте мне в приёмную или в администрацию того района, где Вы проживаете. Сделаем всё, что от нас зависит.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Белгородские военные, проходящие службу в ДНР, получили две государственные награды
Узнать подробнее
Читайте также:
Помогавшие военным в Белгородской и Курской областях волонтёры не поделили медальПродлят ли кредитные каникулы мобилизованным белгородцам?В Белгородской области начнут платить неродным детям мобилизованныхВячеслав Гладков прокомментировал обращение мобилизованных в ДНР белгородцев
#Александра Склярова#Мобилизованный#Медучреждение#Общество#СВО#Мобилизованные#Белгородская область#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Мужчина пострадал при обстреле села Ясные Зори в Белгородской области
Сегодня, 12:59
Почти с Красную площадь: сколько цветов посадят на клумбы в Белгороде
Сегодня, 12:28
Эстетика 50-х годов: какие цветы появятся на клумбах в центре Белгорода
Сегодня, 12:01
Без инфраструктуры и транспорта: стоит ли жить в микрорайоне Спутник в Белгороде
Сегодня, 11:42
Владельцы «Сити Молла» отчитались о многомиллионной прибыли за 2022 год
Сегодня, 12:13
Супермаркет «Океан» в Белгороде могут закрыть
Сегодня, 13:09