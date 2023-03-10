Мобилизованный белгородец после микроинсульта самостоятельно дошёл до больницы

К губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову в вечернем прямом эфире обратилась жена мобилизованного белгородца, который служил в ДНР. Она рассказала, что 1 марта у мужчины случился микроинсульт, однако в больницу бригада скорой помощи забирать его не стала. Позже, 6 марта, приступ повторился.