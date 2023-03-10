МЧС предупреждает о сильном ветре в Белгородской области в выходные

В воскресенье, 12 марта, также будет облачно. Ночью временами дожди. Днём пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный с переходом на западный. Его скорость достигнет 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с.