МЧС предупреждает о сильном ветре в Белгородской области в выходные

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
В субботу, 11 марта, в регионе будет облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днём ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Днём возможны порывы до 17 м/с.
Температура воздуха ночью составит от -3 °С до +2 °С. Днём столбик термометра покажет от +6 °С до +11 °С.
В Белгороде ночью будет около 0 °С. Днём потеплеет: от +6 °С до +9 °С.
В воскресенье, 12 марта, также будет облачно. Ночью временами дожди. Днём пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный с переходом на западный. Его скорость достигнет 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Ночью температура воздуха будет колебаться от +3 °С до +8 °С. Днём воздух в отдельных районах прогреется до +10 °С. В Белгороде ночью ожидается до +6 °С, днём — до +9 °С.