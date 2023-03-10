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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

МЧС предупреждает о сильном ветре в Белгородской области в выходные

10 марта 2023, 15:04
Фото: 1MI
Помимо этого, в регионе прогнозируют ночные заморозки и дожди. Порывы ветра могут достигать 20 м/с, говорится в прогнозе ГУ МЧС. Наиболее тёплым днём будет суббота.
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Погода

В субботу, 11 марта, в регионе будет облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днём ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Днём возможны порывы до 17 м/с.

Температура воздуха ночью составит от -3 °С до +2 °С. Днём столбик термометра покажет от +6 °С до +11 °С.

В Белгороде ночью будет около 0 °С. Днём потеплеет: от +6 °С до +9 °С.

В воскресенье, 12 марта, также будет облачно. Ночью временами дожди. Днём пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный с переходом на западный. Его скорость достигнет 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться от +3 °С до +8 °С. Днём воздух в отдельных районах прогреется до +10 °С. В Белгороде ночью ожидается до +6 °С, днём — до +9 °С.

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#Ольга Аксёнова#Прогноз погоды#Погода#Ветер#Белгородская область#Белгород
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