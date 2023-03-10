"Манчестер Юнайтед" планирует выиграть Лигу Европы

Posted Сегодня, 21:29
Published Сегодня, 21:29
Modified Сегодня, 21:30
Updated Сегодня, 21:30
Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на пресс-службу УЕФА.
Специалист отдельно остановился на прошедшей в минувшее воскресенье встрече АПЛ против "Ливерпуля", в которой манкунианцы уступили со счетом 0:7. Тан Хаг уверен, что команда извлекла из этого поражения необходимый урок.
9 марта "МЮ" предстоит сыграть с "Бетисом" в матче 1/8 финала Лиги Европы. Нидерландец признался, что клуб ставит своей целью победу во всем турнире.