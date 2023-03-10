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Posted Сегодня, 21:29

Published Сегодня, 21:29

Modified Сегодня, 21:30

Updated Сегодня, 21:30

"Манчестер Юнайтед" планирует выиграть Лигу Европы

Сегодня, 21:29
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг заявил, что клуб настроен завоевать трофей Лиги Европы в текущем сезоне.

Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на пресс-службу УЕФА.

Специалист отдельно остановился на прошедшей в минувшее воскресенье встрече АПЛ против "Ливерпуля", в которой манкунианцы уступили со счетом 0:7. Тан Хаг уверен, что команда извлекла из этого поражения необходимый урок.

9 марта "МЮ" предстоит сыграть с "Бетисом" в матче 1/8 финала Лиги Европы. Нидерландец признался, что клуб ставит своей целью победу во всем турнире.

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