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Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Магнитные бури в марте: что предстоит пережить белгородцам

10 марта 2023, 14:56
Фото: 1MI
Часто на Земле происходят магнитные бури. У некоторых людей при этом ухудшается самочувствие, а техника может давать сбои. Ждать ли возмущение магнитного поля в марте — в материале Бел.Ру.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в ближайшие три дня магнитосфера будет спокойной. Вероятность магнитной бури с 10 по 12 марта не превышает 5%, а вероятность сильного магнитного шторма не будет выше 1%.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

При этом уже 15 марта прогнозируется «возбуждённая магнитосфера» в 4 Kp (Kp-индекс — глобальный планетарный индекс геомагнитной активности), которая не дотягивает даже до магнитной бури класса G1 (самой слабой). До 20 марта магнитосфера будет спокойной. Магнитные бури прогнозирует 26 и 30 марта, но их значение не превысит 5 Кр.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

По данным экспертов, на фоне магнитных бурь у людей могут возникнуть проблемы со здоровьем. Как минимум, из-за 4-5-балльных магнитных бурь обострятся заболевания. У людей с нездоровой психикой изменится поведение. Также могут возникнуть риски серьёзных конфликтов в обществе из-за трудно контролируемых эмоций.

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#Кристина Семенчук#Магнитные бури#Прогноз#Март#Общество#Белгородская область
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