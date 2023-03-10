Магнитные бури в марте: что предстоит пережить белгородцам

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в ближайшие три дня магнитосфера будет спокойной. Вероятность магнитной бури с 10 по 12 марта не превышает 5%, а вероятность сильного магнитного шторма не будет выше 1%.
При этом уже 15 марта прогнозируется «возбуждённая магнитосфера» в 4 Kp (Kp-индекс — глобальный планетарный индекс геомагнитной активности), которая не дотягивает даже до магнитной бури класса G1 (самой слабой). До 20 марта магнитосфера будет спокойной. Магнитные бури прогнозирует 26 и 30 марта, но их значение не превысит 5 Кр.
По данным экспертов, на фоне магнитных бурь у людей могут возникнуть проблемы со здоровьем. Как минимум, из-за 4-5-балльных магнитных бурь обострятся заболевания. У людей с нездоровой психикой изменится поведение. Также могут возникнуть риски серьёзных конфликтов в обществе из-за трудно контролируемых эмоций.