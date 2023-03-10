Магнитные бури в марте: что предстоит пережить белгородцам

При этом уже 15 марта прогнозируется «возбуждённая магнитосфера» в 4 Kp (Kp-индекс — глобальный планетарный индекс геомагнитной активности), которая не дотягивает даже до магнитной бури класса G1 (самой слабой). До 20 марта магнитосфера будет спокойной. Магнитные бури прогнозирует 26 и 30 марта, но их значение не превысит 5 Кр.