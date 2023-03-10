Глава белгородского минздрава Иконников объяснил дополнительную закупку инсулина

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Министр здравоохранения области Андрей Иконников объяснил, зачем регион закупает новую партию инсулина, несмотря на заявления, что препарат на 2023 год закуплен полностью.
Во время прямого эфира губернатора накануне прозвучала жалоба от жительницы Старого Оскола, страдающей диабетом. Она рассказала, что не смогла купить в аптеке нужное лекарство. С произошедшим разбирались белгородские чиновники. Иконников заявил, что льготный инсулин на текущий год закуплен в полном объёме.
К заявлению главы регионального минздрава возникли вопросы. Так, Telegram-канал «БелТру» обратил внимание на закупку инсулина на 4,1 млн рублей. Указанная заявка появилась на сайте госзакупок в конце февраля 2023 года.
Иконников прокомментировал ситуацию. С его слов, инсулин для закрытия потребности на 2023 год закупили осенью, однако это не отменяет того факта, что в регионе могут появиться новые пациенты с диабетом.
«Люди могут заболеть в любой момент — для обеспечения льготными лекарствами пациентов, которые заболели в течение года, мы и проводим процедуры. И такие небольшие закупки ещё будут в течение года», — пояснил министр.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области на покупку лекарств для льготников выделили 3 млрд рублей. Право на покупку льготных препаратов в регионе имеют порядка 145 тыс. человек.