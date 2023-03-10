Гладков поручил разъяснить белгородцам порядок приёмки домов после капремонта

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Губернатор Вячеслав Гладков уверен, что необходима организация общественных приёмок, чтобы у белгородцев не возникло претензий по поводу ремонта. Приёмки по поручению главы региона организовывает Фонд содействия реформированию ЖКХ.
Так, нарекания у представителей УК, местных депутатов и самих жителей возникли к 195 домам. Работы в них должны завершить в течение двух месяцев, после чего назначат повторную приёмку.
В 2022 году капремонт проводился в 218 МКД и 28 бывших общежитиях. Также в домах, которые капитально отремонтировали в 2019–2020 годах, утеплили фасады. В 72 МКД заменили 261 лифт.
В 2023 году в планах провести капремонт в 193 многоэтажках в 21 муниципалитете. В Белгороде, Губкинском и Старооскольском округах в порядок приведут девять бывших общежитий.