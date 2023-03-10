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Published Сегодня, 09:26

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Updated Сегодня, 09:28

Гладков поручил разъяснить белгородцам порядок приёмки домов после капремонта

10 марта 2023, 09:26
Фото: 1MI
Губернатор Вячеслав Гладков уверен, что в регионе необходимо проводить общественную приёмку работ. Это нужно для того, чтобы у белгородцев не было нареканий по поводу обновления домов, сообщили в региональном правительстве.

Губернатор Вячеслав Гладков уверен, что необходима организация общественных приёмок, чтобы у белгородцев не возникло претензий по поводу ремонта. Приёмки по поручению главы региона организовывает Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Так, нарекания у представителей УК, местных депутатов и самих жителей возникли к 195 домам. Работы в них должны завершить в течение двух месяцев, после чего назначат повторную приёмку. 

В 2022 году капремонт проводился в 218 МКД и 28 бывших общежитиях. Также в домах, которые капитально отремонтировали в 2019–2020 годах, утеплили фасады. В 72 МКД заменили 261 лифт.

В 2023 году в планах провести капремонт в 193 многоэтажках в 21 муниципалитете. В Белгороде, Губкинском и Старооскольском округах в порядок приведут девять бывших общежитий.

Белгородцы не приняли после капремонта 195 домов
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#Наталья Корявых#Капремонт#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Мкд#Ремонт#Приёмка#Общество
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