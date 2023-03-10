Гладков о 10 млрд рублей на засечную черту: Это деньги не из областного бюджета

Белгородскую засечную черту строили на деньги не из бюджета региона

В регионе завершили строительство засечной черты. Ранее сообщалось, что её стоимость составляет почти 10 млрд рублей. В ходе прямой линии губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пояснил, что средства на строительство взяли не из областного бюджета.