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Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Гладков о 10 млрд рублей на засечную черту: Это деньги не из областного бюджета

10 марта 2023, 11:06
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети

Белгородскую засечную черту строили на деньги не из бюджета региона

В регионе завершили строительство засечной черты. Ранее сообщалось, что её стоимость составляет почти 10 млрд рублей. В ходе прямой линии губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пояснил, что средства на строительство взяли не из областного бюджета.
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СВО

На границе Белгородской области завершено строительство комплекса оборонительных сооружений. В ходе прямого эфира 9 марта губернатор Вячеслав Гладков выразил надежду, что засечная черта не пропустит врага на территорию области.

Помимо этого, Вячеслав Гладков пояснил, что на строительство оборонительных сооружений не тратили денег из казны региона. Однако источник финансирования он не назвал.

Мы не смогли бы потратить деньги из областного бюджета в текущих условиях. Это деньги не областного бюджета.
Вячеслав Гладков

Ранее стало известно, что строительство засечной черты обошлось в 9,99 млрд рублей.

Известно лишь, что часть оборонительного комплекса возведена на средства бизнесмена и создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

В Белгородской области завершили строительство засечной черты
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#Ольга Аксёнова#Засечная черта#Белгородская засечная черта#Оборонительные сооружения#Общество#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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