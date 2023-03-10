Гладков о 10 млрд рублей на засечную черту: Это деньги не из областного бюджета

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
На границе Белгородской области завершено строительство комплекса оборонительных сооружений. В ходе прямого эфира 9 марта губернатор Вячеслав Гладков выразил надежду, что засечная черта не пропустит врага на территорию области.
Помимо этого, Вячеслав Гладков пояснил, что на строительство оборонительных сооружений не тратили денег из казны региона. Однако источник финансирования он не назвал.
Мы не смогли бы потратить деньги из областного бюджета в текущих условиях. Это деньги не областного бюджета.
Вячеслав Гладков
Ранее стало известно, что строительство засечной черты обошлось в 9,99 млрд рублей.
Известно лишь, что часть оборонительного комплекса возведена на средства бизнесмена и создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.