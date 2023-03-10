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ФСБ накрыла в Белгородской области два подпольных алкомаркета

10 марта 2023, 13:51
Фото: УМВД России по Белгородской области
В Алексеевском горокруге две семьи хранили у себя дома крупные партии алкоголя без акцизных марок, который планировали продать. Оперативники изъяли более 1000 литров алкоголя, сообщили в региональном управлении МВД.

В Белгородской области силовики обнаружили две крупные партии немаркированного алкоголя общим объёмом более 1000 литров. Подпольные магазины в Алексеевском горокруге организовали две супружеские пары. Подозреваемые приобрели крупные партии немаркированного алкоголя с целью сбыта.

Нелегальный товар они хранили дома. В одном из домов правоохранители нашли и изъяли 1316 бутылок спиртного стоимостью свыше 320 тыс. рублей, в другом — 649 бутылок стоимостью более 160 тыс. рублей.

Подозреваемые попали под уголовные дела по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Хранение с целью сбыта алкогольной продукции без маркировки, совершённое в крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Супругам грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее полиция нашла у белгородца 20 тысяч пачек сигарет без акцизных марок стоимостью 2 млн рублей.

Полиция нашла у белгородца 20 тысяч немаркированных пачек сигарет на 2 млн рублей
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#Ольга Аксёнова#Алкоголь#Спиртное#Алкомаркет#Происшествия#Белгородская область#Алексеевский горокруг
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