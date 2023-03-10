ФСБ накрыла в Белгородской области два подпольных алкомаркета

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
В Белгородской области силовики обнаружили две крупные партии немаркированного алкоголя общим объёмом более 1000 литров. Подпольные магазины в Алексеевском горокруге организовали две супружеские пары. Подозреваемые приобрели крупные партии немаркированного алкоголя с целью сбыта.
Нелегальный товар они хранили дома. В одном из домов правоохранители нашли и изъяли 1316 бутылок спиртного стоимостью свыше 320 тыс. рублей, в другом — 649 бутылок стоимостью более 160 тыс. рублей.
Подозреваемые попали под уголовные дела по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Хранение с целью сбыта алкогольной продукции без маркировки, совершённое в крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Супругам грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее полиция нашла у белгородца 20 тысяч пачек сигарет без акцизных марок стоимостью 2 млн рублей.