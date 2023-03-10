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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Эстетика 50-х годов: какие цветы появятся на клумбах в центре Белгорода

10 марта 2023, 12:01
Фото: Bel.ru

Для оформления клумб Свято-Троицкого бульвара Белгорода выбрали стилистику 50-х годов

Заместитель главы администрации Белгорода и главный ландшафтный архитектор города Елена Семенкова рассказала, почему для оформления клумб Свято-Троицкого бульвара выбрали стилистику 50-х годов.
Сюжет
Цветы

Как рассказала Елена Семенкова, Свято-Троицкий бульвар сложился в период 50-х годов — только часть застройки там современная. По этой причине в качестве стилистики решили выбрать переосмысление сохранившегося наследия тех лет.

Таким образом, акцент в благоустройстве клумб будет сделан на воссоздании эстетики 50-х годов прошлого века. Для этих целей посадят вербену бонарскую и розы, а также создадут окантовку в виде живой изгороди.

Весь Свято-Троицкий бульвар имеет целостную композицию: как цветовую, так и композиционную. Включен будет и фрагмент с таким часто применяемым в 50-х годах растением, как канна.
Елена Семенкова
Фото: Управление ландшафтного дизайна и окружающей среды

Часть работ уже выполнена. Отмечается, что все предложенные виды растений и посадочного материала хорошо растут в белгородском климате. Высадят также гортензии, оставшиеся с фестиваля «Белгород в цвету».

Кроме того, будут использованы как многолетники и однолетники, так и кустарники. Последние вводят в оформление всё более активно: не только для ограничения, но и для создания объёма.

Говорить, что мы отдаём предпочтение только летникам, — безосновательно.
Елена Семенкова
Стало известно, какие цветы будут украшать белгородские клумбы
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