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Published Сегодня, 14:41

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Updated Сегодня, 14:43

Две трети опрошенных россиян поддержали отмену ЕГЭ

10 марта 2023, 14:41
Фото: 1MI
За отмену Единого государственного экзамена высказались 66% опрошенных россиян. Среди учителей за отмену ЕГЭ проголосовали 63%, пишут «Новые известия».
Сюжет
ЕГЭ

Согласно опросу, проведённому SuperJob.ru, 66% россиян проголосовали за отмену Единого государственного экзамена. Больше всего такой идеи придерживаются граждане старше 45 лет — 77%. Оптимальной назвали систему ЕГЭ 16% респондентов, пишет издание.

Среди поддерживающих Единый госэкзамен больше всего людей в возрасте до 24 лет — 32%. А вот 76% родителей выпускников хотели бы, чтобы знания детей оценивали по другой системе.

Среди учителей за отмену Единого госэкзамена проголосовали 63%. Противоположной точки зрения придерживаются 34%, ещё 3% педагогам всё равно.

Стоит отметить, что, возможно, сдачу ЕГЭ облегчат для выпускников школ из приграничных районов Белгородской области. В марте могут принять законопроект, согласно которому школьники из приграничья будут сдавать экзамены в особом порядке.

Расписание ЕГЭ в 2023 году в Белгороде
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#Ольга Аксёнова#ЕГЭ#Единый госэкзамен#Опрос#Отмена#Общество
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