Две трети опрошенных россиян поддержали отмену ЕГЭ

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Согласно опросу, проведённому SuperJob.ru, 66% россиян проголосовали за отмену Единого государственного экзамена. Больше всего такой идеи придерживаются граждане старше 45 лет — 77%. Оптимальной назвали систему ЕГЭ 16% респондентов, пишет издание.
Среди поддерживающих Единый госэкзамен больше всего людей в возрасте до 24 лет — 32%. А вот 76% родителей выпускников хотели бы, чтобы знания детей оценивали по другой системе.
Среди учителей за отмену Единого госэкзамена проголосовали 63%. Противоположной точки зрения придерживаются 34%, ещё 3% педагогам всё равно.
Стоит отметить, что, возможно, сдачу ЕГЭ облегчат для выпускников школ из приграничных районов Белгородской области. В марте могут принять законопроект, согласно которому школьники из приграничья будут сдавать экзамены в особом порядке.