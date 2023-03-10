Без инфраструктуры и транспорта: стоит ли жить в микрорайоне Спутник в Белгороде

Автобусных маршрутов, которые связывают микрорайон Спутник с центром города, не так много. Поэтому для пассажиров возникают сложности. К этому добавляются проблемы и с подземными переходами. Каждый раз во время ливня их затапливает. К примеру, на ул. Магистральная. Только в январе текущего года его решили законсервировать. Но как будут решать проблему с подтоплением и какую альтернативу этому переходу предложат власти людям, которым надо как-то переходить дорогу на этом участке, пока неясно.