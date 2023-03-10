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Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Без инфраструктуры и транспорта: стоит ли жить в микрорайоне Спутник в Белгороде

10 марта 2023, 11:42
Фото: 1MI
Журналисты «Бел.Ру» продолжают рассказывать о преимуществах и недостатках проживания в различных микрорайонах Белгорода. Сегодня мы расскажем о микрорайоне Спутник. Подробнее читайте в нашем материале.

Микрорайон Спутник расположен практически на самом выезде из Белгорода (в сторону Харькова) в непосредственной близости к Харьковской горе. Известен с конца прошлого века рынком «Спутник», на месте которого сейчас находится торговые центры «Спутник-Дом», «Спутник-Стиль», «Спутник-Интерьер» и «Спутник-Урожай». Ранее микрорайон долгое время считался непригодным для нормальной жизни.

Транспортная доступность

Автобусных маршрутов, которые связывают микрорайон Спутник с центром города, не так много. Поэтому для пассажиров возникают сложности. К этому добавляются проблемы и с подземными переходами. Каждый раз во время ливня их затапливает. К примеру, на ул. Магистральная. Только в январе текущего года его решили законсервировать. Но как будут решать проблему с подтоплением и какую альтернативу этому переходу предложат власти людям, которым надо как-то переходить дорогу на этом участке, пока неясно.

Там же рядом находится автобусная остановка, возле которой после любого дождя появляется огромная лужа. Из-за отсутствия ливневой канализации пассажиры наблюдают "пруд".

Что касается автомобилистов, им выехать из микрорайона стало легче благодаря новой четырёхполосной дороге, которая связала 11-й микрорайон и Спутник. Протяжённость магистральной трассы — 573 метра, ширина — от 14 до 16 м. Минтранс РФ направил региону на строительство трассы 350 млн рублей. Эту сумму Белгородская область получила как лидер нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Инфраструктура

В микрорайоне проживает много семей с детьми, при этом там находится только одна школа и детский сад, которые не могут полностью обеспечить потребность населения в учебных заведениях. В мкр. Спутник-Репное планировалось строительство школы на 750 мест, однако Минпросвещения РФ не поддержало финансово возведение данного объекта. При этом в областном правительстве подчеркнули, что минстрой области продолжает поиск альтернативных механизмов реализации проекта строительства школы, в том числе в рамках государственно-частного партнёрства.

Также проблемы в микрорайоне и с лечебными учреждениями — их нет. Поэтому взрослые и маленькие пациенты вынуждены обращаться за помощью в медорганизации в других районах города. Предварительно, офис семейного врача в микрорайоне должен заработать в мае текущего года.

По данным сервиса CityAcessMap, доступность городских услуг для жителей данного микрорайона является средней. Среди преимуществ — близкое расположение торговых центров «Спутник-Дом», «Спутник-Стиль», «Спутник-Интерьер» и «Спутник-Урожай», где представлены различные магазины.

Экология

Как и Харьковская гора, Спутник находится вдали от промышленных объектов и предприятий, которые могут повлиять на загрязнение окружающей среды. Поэтому многие семьи и выбирают данный район для проживания.

Недвижимость

Застройка жилого микрорайона представляет собой привычные панельки, отделанные вентилируемым фасадом. Если спуститься чуть ниже многоэтажек, можно попасть в район, застроенный таунхаусами.

По данным открытой базы по продаже недвижимости, на 10 марта в микрорайоне на продажу выставили более 200 объектов. Цены - в диапазоне от 2 до 7 млн рублей. Среди самых дорогих предложений — двухкомнатная квартира площадью 51,2 кв. м. стоимостью 7,1 млн рублей. А за 1,9 млн рублей можно купить однушку 33 кв. м.

В целом, микрорайон Спутник — спальный район с жилыми домами, который находится на отшибе города. В случае развития инфраструктуры и улучшения транспортной доступности он станет вполне комфортным для проживания.

Напомним, ранее журналисты «Бел.Ру» детально рассказывали о плюсах и минусах проживания на Харгоре, а также проанализировали условия жизни на Крейде.

 

 

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#Кристина Семенчук#Микрорайон Спутник#Инфраструктура#Проживание#Доступность#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород
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