Белгородцу назначили 1,5 года условно за найденную в лесу и спрятанную дома гранату

В суде учли, что дело происходило недалеко от границы с Украиной, где ВС РФ проводят специальную военную операцию, а также во время действия в Белгородской области высокого («жёлтого») уровня террористической опасности. Мужчине смягчили наказание по ст. 64 ч.1 УК РФ. Его приговорили к лишению свободы на полтора года условно с испытательным сроком на два года.