Белгородцу назначили 1,5 года условно за найденную в лесу и спрятанную дома гранату

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
В августе 2022 года житель села в Валуйском горокруге недалеко от своего дома нашёл в песке полиэтиленовый пакет с боевой гранатой РГД-5. Вместо того, чтобы сообщить об опасном предмете в правоохранительные органы, мужчина отнёс её домой. Через пять дней после находки сотрудники ФСБ узнали об этом и изъяли боеприпас.
Белгородец признал, что виновен. Его действия квалифицировали по ст. 222.1 ч. 1 УК РФ (Хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств).
В суде учли, что дело происходило недалеко от границы с Украиной, где ВС РФ проводят специальную военную операцию, а также во время действия в Белгородской области высокого («жёлтого») уровня террористической опасности. Мужчине смягчили наказание по ст. 64 ч.1 УК РФ. Его приговорили к лишению свободы на полтора года условно с испытательным сроком на два года.
Ранее другой белгородец, бросивший гранату во двор жилого дома, получил пять лет колонии. Причиной такого поступка стал конфликт.