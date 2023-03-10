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Белгородцу назначили 1,5 года условно за найденную в лесу и спрятанную дома гранату

10 марта 2023, 14:54
Фото: 1MI
У жителя приграничного села в Белгородской области правоохранители обнаружили боевую гранату. Мужчина нашёл её недалеко от дома и спрятал. За хранение боеприпаса белгородцу дали условный срок, сообщили в Валуйском районном суде.
Сюжет
Граница

В августе 2022 года житель села в Валуйском горокруге недалеко от своего дома нашёл в песке полиэтиленовый пакет с боевой гранатой РГД-5. Вместо того, чтобы сообщить об опасном предмете в правоохранительные органы, мужчина отнёс её домой. Через пять дней после находки сотрудники ФСБ узнали об этом и изъяли боеприпас.

Белгородец признал, что виновен. Его действия квалифицировали по ст. 222.1 ч. 1 УК РФ (Хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств).

В суде учли, что дело происходило недалеко от границы с Украиной, где ВС РФ проводят специальную военную операцию, а также во время действия в Белгородской области высокого («жёлтого») уровня террористической опасности. Мужчине смягчили наказание по ст. 64 ч.1 УК РФ. Его приговорили к лишению свободы на полтора года условно с испытательным сроком на два года.

Ранее другой белгородец, бросивший гранату во двор жилого дома, получил пять лет колонии. Причиной такого поступка стал конфликт.

Бросивший во двор жилого дома гранату белгородец получил пять лет колонии
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#Ольга Аксёнова#Граната#Жёлтый уровень опасности#Граница#Суд#СВО#Белгородская область#Валуйский горокруг
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