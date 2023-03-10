Белгородский ресторан убрал спорное название со скандальной вывески

Всего за неделю ресторан «По понятиям» на улице Победы в Белгороде успел презентовать вывеску, вызвать бурю неоднозначных эмоций у жителей города, замотать вывеску чёрным полиэтиленом, а теперь и вовсе убрать название. На чёрном фоне остались лишь наименование общепита и изображение колючей проволоки.