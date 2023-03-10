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Published Сегодня, 15:11

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Белгородский ресторан убрал спорное название со скандальной вывески

10 марта 2023, 15:11
Фото: Telegram-канал «БелТру»
Ресторан «По понятиям» убрал скандальное название с вывески. Теперь там красуются только слово «ресторан» и колючая проволока. Фото опубликовал Telegram-канал «БелТру».

Всего за неделю ресторан «По понятиям» на улице Победы в Белгороде успел презентовать вывеску, вызвать бурю неоднозначных эмоций у жителей города, замотать вывеску чёрным полиэтиленом, а теперь и вовсе убрать название. На чёрном фоне остались лишь наименование общепита и изображение колючей проволоки.

Белгородцы в комментариях ранее отнеслись к такому названию неоднозначно. Многим оно не понравилось.

Авторы названия для белгородского ресторана, возможно, вдохновлялись российским сериалом «Ресторан по понятиям». Однако точно это не известно. 

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#Ольга Аксёнова#Ресторан#Вывеска#По понятиям#Название#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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