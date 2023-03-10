Белгородских школьников научат распоряжаться финансами

Школьников научат разумно распоряжаться карманными деньгами, планировать покупки и защищаться от мошенников. Впервые в олимпиаду включили задания по страхованию, а также по достижению финансовой цели. Детям, помимо прочего, предложат почувствовать себя предпринимателями — открыть виртуальное предприятие, закупить для него оборудование, продумать ценообразование, продвижение и клиентский сервис.