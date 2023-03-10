Белгородских школьников научат распоряжаться финансами

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Для белгородских школьников проведут олимпиаду по финансовой грамотности и предпринимательству. В ней приглашают поучаствовать учащихся 1–9-х классов. Мероприятие проводят в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Школьников научат разумно распоряжаться карманными деньгами, планировать покупки и защищаться от мошенников. Впервые в олимпиаду включили задания по страхованию, а также по достижению финансовой цели. Детям, помимо прочего, предложат почувствовать себя предпринимателями — открыть виртуальное предприятие, закупить для него оборудование, продумать ценообразование, продвижение и клиентский сервис.
Проводится онлайн-олимпиада на образовательной платформе «Учи.ру». Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте finance.uchi.ru. Завершится мероприятие 31 марта. Участникам вручат дипломы, сертификаты и грамоты.