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Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Белгородских школьников научат распоряжаться финансами

10 марта 2023, 14:10
Фото: 1MI
В Белгородской области проведут олимпиаду по финансовой грамотности и предпринимательству для учащихся 1–9-х классов, сообщили в региональном правительстве.

Для белгородских школьников проведут олимпиаду по финансовой грамотности и предпринимательству. В ней приглашают поучаствовать учащихся 1–9-х классов. Мероприятие проводят в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Школьников научат разумно распоряжаться карманными деньгами, планировать покупки и защищаться от мошенников. Впервые в олимпиаду включили задания по страхованию, а также по достижению финансовой цели. Детям, помимо прочего, предложат почувствовать себя предпринимателями — открыть виртуальное предприятие, закупить для него оборудование, продумать ценообразование, продвижение и клиентский сервис.

Проводится онлайн-олимпиада на образовательной платформе «Учи.ру». Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте finance.uchi.ru. Завершится мероприятие 31 марта. Участникам вручат дипломы, сертификаты и грамоты.

Школьную олимпиаду из Белгорода планируют перенести в другой город
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#Наталья Корявых#Касается каждого#Белгородская область#Дети#Общество#Образование#Олимпиада#Нацпроект
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