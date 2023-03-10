Белгородские врачи не просили Гладкова повлиять на прекращение обстрелов Украины

Авторы канала отмечают, что оформление настоящего письма от организации отличается. Также сообщается, что у главы ассоциации подпись выглядит по-другому. Кроме того, сама председатель общественной организации Анна Жарко подтвердила, что письмо к ним не имеет никакого отношения — оно поддельное.