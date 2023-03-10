Белгородские врачи не просили Гладкова повлиять на прекращение обстрелов Украины

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Ассоциация врачей Белгородской области якобы попросила губернатора Вячеслава Гладкова повлиять на прекращение обстрелов Украины с территории региона. Согласно недостоверному документу, который распространяют в Сети, медики боятся ответных ударов.
Авторы канала отмечают, что оформление настоящего письма от организации отличается. Также сообщается, что у главы ассоциации подпись выглядит по-другому. Кроме того, сама председатель общественной организации Анна Жарко подтвердила, что письмо к ним не имеет никакого отношения — оно поддельное.
Это не первый фейк, который распространяют в Белгородской области. Например, ранее появились сообщения об отравленных украинцами духах. Подобная информация направлена на то, чтобы посеять панику среди белгородцев.