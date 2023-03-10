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Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Белгородские врачи не просили Гладкова повлиять на прекращение обстрелов Украины

10 марта 2023, 13:34
Фото: 1MI

В белгородской ассоциации врачей опровергли просьбу о прекращении огня по Украине

В Сети распространяют недостоверную информацию о том, что медики якобы обратились к губернатору с просьбой повлиять на обстрелы, поскольку опасаются ответных ударов. В Ассоциации врачей Белгородской области причастность к документу не подтвердили, сообщает Telegram-канал «Война с фейками. Белгород».
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Фейк

Ассоциация врачей Белгородской области якобы попросила губернатора Вячеслава Гладкова повлиять на прекращение обстрелов Украины с территории региона. Согласно недостоверному документу, который распространяют в Сети, медики боятся ответных ударов.

Авторы канала отмечают, что оформление настоящего письма от организации отличается. Также сообщается, что у главы ассоциации подпись выглядит по-другому. Кроме того, сама председатель общественной организации Анна Жарко подтвердила, что письмо к ним не имеет никакого отношения — оно поддельное.

Фото: Telegram-канал «Война с фейками. Белгород»

Это не первый фейк, который распространяют в Белгородской области. Например, ранее появились сообщения об отравленных украинцами духах. Подобная информация направлена на то, чтобы посеять панику среди белгородцев.

В Белгородской области распространяют фейк об отравленных украинцами духах
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Фейк#Спецоперация#Врачи#Обстрелы#Документ#Ассоциация врачей белгородской области
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